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АНАЛІТИКА

Страхове покриття від воєнних ризиків до повномасштабного вторгнення РФ мав 21% опитаних компаній - дані АmCham

 

До 24 лютого 2022 року лише 21% компаній в Україні були застраховані на випадок воєнної загрози, водночас із початком повномасштабного вторгнення Росії страхування у 22% респондентів повністю припинилося або наявне страхове покриття було значно обмежене, свідчать дані опитування, проведеного Американською торговельною палатою (AmCham) в Україні.

Згідно з отриманими під час опитування даними, під час війни члени AmCham зазнали різноманітних втрат, як-от тілесні ушкодження персоналу, пошкодження майна та припинення діяльності компанії, а також те, що дехто залишив майно або його захопили російські військові, нездатність конвертувати та переказувати грошові кошти, а також зірвані контракти.

Діапазон зазначених респондентами збитків, яких зазнали їхні підприємства, коливався від $50 тис. до понад $20 млн. До моменту відновлення покриття на наступний страховий період лише 59% продовжили свої поліси, причому лише трохи більше ніж половина респондентів були задоволені новими умовами.

Відповідаючи на запитання про види збитків, яких зазнала компанія в період війни, 60% опитаних назвали труднощі з логістикою і транспортом, 54% - переривання бізнесу, 49% - переривання бізнесу через небезпечні умови, 47% - пошкодження майна, 32% - умовне переривання бізнесу (пошкодження/втрата ключового клієнта та/або постачальника), 29% - вимушену відмову від місця розташування бізнесу, 26% - труднощі зі зберіганням продукції (складами), 21% - особисту травму.

Водночас у 49% опитаних бізнес від початку повномасштабної війни не був пошкоджений, у 38% - частково пошкоджений, у 7% - пошкоджений і перебуває під окупацією, а у 5% активи перебувають під окупацією.

Приблизні або часткові збитки 23% респондентів оцінили в менше ніж $50 тис., стільки ж - від $50 тис. до 250 тис., 15,5% зазначили діапазон від $1 млн до $5 млн, і стільки ж учасників опитування - понад $20 млн збитків.

"Ми розуміємо, що майже всі, хто брав участь у цьому опитуванні, з лютого 2022 року вжили нових заходів для боротьби з політичними ризиками та політичним насильством. Визначаючи пріоритетність страхових ризиків, необхідних для безпечного ведення свого бізнесу, 57% респондентів наголосили на політичному насильстві, тоді як 47% проголосували за ширше страхування політичних ризиків, включно з політичним насильством та іншими небезпеками, як-от експропріація, обмеження експорту/імпорту, неконвертованість валюти тощо", - наголошується в оприлюднених результатах опитування.

Водночас зазначається, що 44% опитаних компаній знають про Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (МIGА), Американську корпорацію з фінансування міжнародного розвитку (DFC), UK Ехрогт Fіпапсе, Ргісеwaterhouse Сoopers чи схожі державні експортно-кредитні агентства, що можуть пропонувати страхування політичних ризиків у кожному конкретному випадку, і 30% з них уже скористалися цими можливостями.

Опитування було проведено серед представників різних напрямів діяльності та географічних локацій. Зокрема 25% респондентів становили компанії агропромислового комплексу та харчової промисловості, 16% - сфера банківських і фінансових послуг, 15% - професійні послуги, 15% - роздрібна, оптова торгівля, електронна комерція, 13% - енергетика, 10% - транспорт і логістика.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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