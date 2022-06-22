Спрос на страхование в Украине в I кв. значительно сократился - НБУ

Спрос на страхование в Украине в первом квартале 2022 года значительно сократился из-за снижения экономической активности и потери дохода страхователей как населения, так и бизнеса, отмечается в отчете о финстабильности Нацбанка Украины (НБУ), обнародованном на его сайте.

Отмечается также, что многие клиенты на временно оккупированных территориях вообще отказались от регулярного возобновления страхования, поскольку наступление страхового случая в условиях войны сложно доказать.

В результате премии по страхованию жизни, отчитавшихся в первом квартале страховых компаний, уменьшились на 14% по сравнению с показателем годом ранее, рисковых компаний почти на четверть, отмечает регулятор. При этом уточняется, что отдельные виды страхования, такие как авиационное, вообще остановились из-за ограничения деятельности отрасли. Следовательно, компании, в портфеле которых преобладали эти риски, испытали наибольшее влияние.

Страховщики с диверсифицированными портфелями пострадали меньше. По некоторым видам объемы страхования даже выросли, например "Зеленая карта".

При этом страховые премии сократились у компаний, которые реализовывали свою продукцию преимущественно через собственные офисы, а также автосалоны и туристические компании, длительно не работавшие. Еще одним фактором снижения продаж стало сокращение кредитования населения, что снизило спрос на сопутствующее страхование залога. В то же время преимущество имели страховщики, оказывавшие услуги дистанционно через онлайн-каналы продаж, подчеркивает регулятор.

По мнению НБУ, резкое сокращение премий усиливает риски ликвидности страховщиков, прежде всего не имевших достаточного запаса высококачественных ликвидных активов вплоть до войны.

"Смена рыночных условий снижает ликвидность или вообще делает невозможной конвертации в наличные деньги отдельных их составляющих. При почти полной остановке рынка стоимость недвижимости и земли невозможно оценить, а объекты – реализовать", отмечает НБУ.

Значительно выросли кредитные риски по требованиям к перестраховщикам и дебиторской задолженностью клиентов, подчеркивается в отчете. Ликвидность ОВГЗ снизилась из-за ограничений на операции с ними, введенные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в начале полномасштабного вторжения. "Однако облигации и сейчас можно отдать в залог, чтобы временно решить проблемы ликвидности. На начало года доля ОВГЗ в приемлемых активах рисковых страховщиков достигала 35%", - отмечает регулятор.

Указано также, что в конце апреля было разрешено производить расчеты с нерезидентами за перестрахование ядерных рисков, "Зеленой карты", рисков гражданской авиации, имущественных рисков телекоммуникационных сетей и инфраструктуры.

"Однако по остальным рискам перестрахование все еще усложнено. Фактическое прекращение услуг по перестраховочному покрытию усиливает риски для отечественных страховщиков. Кроме того отдельные международные компании отказывают украинским компаниям в заключении сделок перестрахования через усиленные риски", - констатирует регулятор.

НБУ также отмечает, что в условиях войны оценка страховых рисков значительно усложняется. Из-за большей неопределенности текущие тарифы и расчетные резервы могут быть нерелевантными.

По данным Нацбанка, три из 13 страховщиков жизни сейчас прекратили продажу страховых продуктов.

"В первом квартале 2022 года объем выплат отчитавшихся страховщиков снизился даже существеннее, чем премии. Однако полный объем потерь страховщиков станет известен только после оценки убытков по застрахованным объектам. В текущих условиях это потребует длительного времени", - отмечается в финотчете.