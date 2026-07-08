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Мінфін поповнив бюджет на ₴19 млрд завдяки розміщенню ОВДП
Міністерство фінансів України 7 липня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,06 млрд гривень в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До держбюджету залучено 19,06 млрд грн в еквіваленті під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.
У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,14% річних забезпечили надходження 1,71 млрд грн.
Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,7% річних залучили до бюджету 2,06 млрд грн.
Облігації в гривні строком 3,5 року з дохідністю 12,75% річних забезпечили 5,05 млрд грн надходжень.
Облігації в євро строком 1,4 року з дохідністю 3,08% річних залучили до бюджету 201,1 млн євро.
За даними Мінфіну, з початку 2026 року держава від продажу ОВДП вже залучила понад 273,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,27 трлн грн.
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