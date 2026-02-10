Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 7,6%, але гривня подешевшала

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $65,3 млн, або на 7,6%, - до $794,3 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $110,0 млн з $95,5 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $440,0 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо теж зросло до $36,9 млн з $34,0 млн на позаминулому тижні, протягом цих днів купівля безготівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,8113 грн/$1, за три дні послабився до 43,1695 грн/$, але за підсумками торгів у п'ятницю регулятор дещо зміцнив нацвалюту - до 43,1405 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень долар подорожчав на 12 коп.: купівля - до 42,84 грн/$1, продаж - до 43,25 грн/$1.