Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 7,6%, але гривня подешевшала
13:16 09.02.2026 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $65,3 млн, або на 7,6%, - до $794,3 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $110,0 млн з $95,5 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $440,0 млн.
На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо теж зросло до $36,9 млн з $34,0 млн на позаминулому тижні, протягом цих днів купівля безготівкової валюти перевищувала її продаж.
Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,8113 грн/$1, за три дні послабився до 43,1695 грн/$, але за підсумками торгів у п'ятницю регулятор дещо зміцнив нацвалюту - до 43,1405 грн/$1.
На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень долар подорожчав на 12 коп.: купівля - до 42,84 грн/$1, продаж - до 43,25 грн/$1.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Золото дорожчає, торгується вище $5000 за унцію
|ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%
|Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 7,6%, але гривня подешевшала
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,97 грн/$1
|Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 14% після масштабних списань — НБУ.
|Скай Банк і 14 небанківських фінустанов потрапили під заходи впливу НБУ у січні.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.