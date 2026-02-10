Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 7,6%, але гривня подешевшала

13:16 09.02.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $65,3 млн, або на 7,6%, - до $794,3 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зросло до $110,0 млн з $95,5 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $440,0 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо теж зросло до $36,9 млн з $34,0 млн на позаминулому тижні, протягом цих днів купівля безготівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,8113 грн/$1, за три дні послабився до 43,1695 грн/$, але за підсумками торгів у п'ятницю регулятор дещо зміцнив нацвалюту - до 43,1405 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень долар подорожчав на 12 коп.: купівля - до 42,84 грн/$1, продаж - до 43,25 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес