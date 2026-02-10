Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,97 грн/$1
12:58 09.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 лютого 2026 року.
|Показник
|06.02.2026
|09.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1483
|42.9704
|-0.41
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
