НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,97 грн/$1

Державний ПриватБанк, найбільший на українському ринку, у 2025 році збільшив прибуток до оподаткування на 8,4% - до 88,0 млрд грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 27,5% - до 29,1 млрд грн, йдеться у пресрелізі фінустанови у понеділок.