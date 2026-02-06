НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що інфляція сповільниться до 7,5% наприкінці 2026 року, у 2027-му знизиться до 6%, а у 2028-му повернеться до цілі 5%, йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2026 року.

Водночас зростання реального ВВП у 2026 році очікується на рівні 1,8% із прискоренням відновлення у 2027-2028 роках до 2,8% та 3,7% відповідно.

Щодо ринку праці Нацбанк припускає, що цьогоріч чистий відплив населення становитиме близько 0,2 млн осіб, а чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (приблизно 0,1 млн) та активізується у 2028-му (0,5 млн). За прогнозом регулятора, реальні зарплати у 2026 році зростуть на 7%, а у 2027-2028 роках - приблизно на 6% щороку.

"Найближчими місяцями інфляція далі знижуватиметься передусім завдяки залишковим ефектам від зростання врожаїв у 2025 році, однак руйнування в енергетиці тиснутимуть на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми, а в другому півріччі 2026 року на тлі низької бази порівняння це може зумовити помірне прискорення інфляції", - зазначає регулятор.

Нацбанк очікує, що поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення у 2027-2028 роках сприятимуть нормалізація ринку праці, помірніша імпортована інфляція, нарощування врожаїв, заходи монетарної політики та поступове відновлення енергосектору. Водночас витрати бізнесу на енергоавтономність ще тривалий час тиснутимуть на ціни.

Регулятор також повідомив, що погіршив припущення щодо дефіциту електроенергії у поточному році - з 3% до 6% - і відповідно переглянув прогноз зростання ВВП у 2026 році з 2,0% до 1,8%. Серед чинників, які мають підтримувати економічне зростання, - нарощування врожаїв, інвестиції у відбудову інфраструктури та оборонний комплекс.

У звіті зазначається, що монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими для подальшого зниження інфляції та досягнення цілі 5%, водночас процентна політика поступово пом'якшуватиметься, що має підтримати кредитування та економічне зростання.

У фіскальному блоці дефіцит бюджету у 2026 році залишено на рівні близько 19% ВВП, із подальшим зниженням до 14% ВВП у 2027 році та 9% ВВП у 2028 році. Також оцінюється, що міжнародна допомога становитиме $51,4 млрд у 2026 році, $42,7 млрд у 2027 році та $21,6 млрд у 2028 році, що має дати змогу утримувати міжнародні резерви на рівні близько $65 млрд за підсумками 2026 року, близько $73 млрд у 2027 році та майже $71 млрд у 2028 році.

Як повідомляється у звіті, у травні 2025 року інфляція досягла локального максимуму 15,9% р/р, однак за підсумками 2025 року сповільнилася до 8% р/р. НБУ оцінює, що понад половину відхилення інфляції від цілі у 2025 році зумовила імпортована складова (близько 1,7 в.п.) на тлі послаблення долара до євро та інших валют основних торговельних партнерів.