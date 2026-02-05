Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
Міністерство фінансів України 3 лютого 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,3 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Більш як 5,3 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3 роки з дохідністю 17% річних - до бюджету залучено понад 3,2 млрд грн.
Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,68% річних забезпечили понад 2,1 млрд грн надходжень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Курс долара США слабко змінюється до євро й фунта, помітно зміцнюється до єни
|Ф'ючерси на золото знову перевищили $5000 за унцію
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,25 грн/$1
|Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
|Енергетична підтримка для бізнесу: Кабмін відкрив прийом заявок на нульові кредити та виплати ФОП.
|НБУ: успішні ідентифікації через систему BankID збільшилися на 25%.
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.