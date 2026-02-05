Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.

Міністерство фінансів України 3 лютого 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Більш як 5,3 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3 роки з дохідністю 17% річних - до бюджету залучено понад 3,2 млрд грн.

Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,68% річних забезпечили понад 2,1 млрд грн надходжень.