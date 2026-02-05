Вклади населення в банках України сягнули ₴1,6 трлн.

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних
осіб-підприємців в українських банках склала понад 1 617,7 мільярда
гривень, що на 225,5 мільярда більше за попередній показник.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
"Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб
(у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1
617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник
минулого року", - говориться у повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2026 року:
вклади у національній валюті - 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 рік);
вклади в іноземній валюті - 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 рік).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2026 року
становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 12,5%. Сума їх вкладів
склала 201,8, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік. Зазначимо, вклади
фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
"Зростання обсягу вкладів фізичних осіб - це ключовий індикатор
довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах
повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає",
- вважає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.
Збільшення присутності коштів фізичних осіб-підприємців у
депозитній структурі підтверджує, що система гарантування вкладів працює
не лише для населення, а й для малого бізнесу. Для ФОП це означає
передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не
виводячи ресурси з банківської системи.
З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та
протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади
фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи
припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого
відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.
Станом на 1 січня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувався 61
банк.