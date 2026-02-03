Крипторинок обвалився на $500 млрд за 5 днів: причини та прогнози.

У період з 29 січня по 2 лютого 2026 року ціна біткоїна продемонструвала стрімке падіння, втративши понад 15% вартості за п'ять днів. У моменті курс першої криптовалюти опустився нижче позначки $75 000 - це найгірший показник із квітня 2025 року. Слідом за біткоїном у корекцію пішли й інші цифрові активи.

Таке падіння спровокувало масштабну хвилю невизначеності серед інвесторів та призвело до ліквідації ф'ючерсних позицій на мільярди доларів. Редакція Incrypted дізналася думки експертів щодо поточної ситуації. Вони назвали причини обвалу та висловилися щодо подальшого стану справ на крипторинку.

Основні метрики

Після короткого провалу нижче $75 000 ціна біткоїна відновилася і зараз торгується поблизу позначки $78 000.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку за п'ять днів обвалилася на близько $500 млрд, з понад $3 трлн до майже $2,5 трлн. Зокрема, біткоїн опустився на 13 місце в глобальному рейтингу найбільших активів за ринковою капіталізацією, за даними Companies Market Cap.

Індекс страху та жадібності знову опустився в зону «екстремального страху» і складає 14 пунктів.





Сектор криптовалютних ETF також демонструє негативні показники. У місячному розрізі спотові біткоїн-ETF вже тричі демонструють відтік капіталу. За листопад і грудень 2025 року, а також січень 2026 року показник практично досяг $6,2 млрд. З Ethereum-ETF за аналогічний період вивели $2,38 млрд.

Причини падіння

Генеральний директор аналітичної платформи CryptoQuant Кі Янг Джу вважає, що біткоїн продовжує знижуватися через збереження тиску з боку продавців та відсутність припливу нового капіталу.

За його словами, показник реалізованої капіталізації (Realized Cap) залишається стабільним, що свідчить про те, що нові інвестиції не надходять на ринок. За таких умов, коли ринкова капіталізація знижується, це однозначно не свідчить про бичачий ринок.

Він також зазначив, що ранні власники біткоїна мають значні нереалізовані прибутки завдяки активним покупкам зі сторони ETF та компанії Strategy - вони почали фіксувати прибуток ще на початку минулого року, але приплив коштів тримав ціну біткоїна близько $100 000.

Зараз цей приплив вичерпався, і поки Strategy не почне суттєво розпродавати свої запаси, не варто очікувати різкого падіння на 70%, як це відбувалося у попередніх циклах. Тиск з боку продавців залишається, дна ринку наразі не видно, але ведмежий ринок, ймовірно, сформує тривалий боковий діапазон консолідації, підсумував експерт.

Аналітик PlanB зазначив, що індекс відносної сили (RSI) опустився нижче позначки 50, що вказує на ведмежий, тобто слабкий, настрій на ринку.

Біткоїн закрив січень на рівні $78 635, що на 38% менше від його історичного максимуму. Показник 200-тижневої середньої свідчить про ціну біткоїна на рівні $58 000, тоді як реалізована ціна знижується й зараз дорівнює $55 000, підкреслив експерт.

«Раніше в історії біткоїн неодноразово опускався до рівнів своєї 200-тижневої середньої або реалізованої ціни. Однак цього разу бичачий тренд був досить слабким - не було сильних падінь, тому можливе подальше зниження може виявитися не дуже глибоким і тривалим», - вважає PlanB.

Експерти Coin Bureau вважають, що прямого каталізатора обвалу не було, тому ринки відреагували на заяву майбутнього голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Кевіна Уорша, який наголосив, що ФРС має скоротити свій баланс.

Він зазначив, що нинішній баланс ФРС, який становить близько $7 трлн, є «на трильйони більшим, ніж потрібно». Це важливо, тому що зменшення балансу ФРС означає меншу ліквідність на ринках акцій і криптовалют. Якщо політика Уорша буде реалізована, ринки можуть зіткнутися з додатковими викликами, підкреслили аналітики.

Аналогічну причину падіння назвали і у QCP Capital. За їхніми даними, біткоїн опустився нижче $80 000 на тлі підтвердження Кевіна Уорша новим головою ФРС, що викликало нову хвилю ліквідацій. Експерти додали, що після оголошення про призначення Уорша інвестори уникають ризиків, що вплинуло і на традиційні ринки.

Інвестор і засновник криптофонду Capriole Чарльз Едвардс вважає, що нинішнє падіння ціни біткоїна має кілька ключових причин. За його словами, перша криптовалюта залишається найбільш уразливою до розвитку квантових технологій, що й пояснює розрив із динамікою фондового ринку та золота у 2025 році.

Окрім цього, він зазначив, що модель так званих казначейських компаній перестає працювати: ринку не потрібна велика кількість структур на кшталт біткоїн-ETF, які використовують кредитне плече і зрештою створюють системні ризики.

На думку Едвардса, ці фактори спровокували масштабний продаж з боку довгострокових власників у 2025 році, а згодом - і відтік майнерів. Це, своєю чергою, тисне на оцінки за показниками справедливої вартості та собівартості видобутку.

Він додав, що суттєвий рух біткоїна вгору можливий лише після вирішення або помітного прогресу в цих проблемах, а доти ринок, імовірно, залишатиметься у фазі болю та високої волатильності, очищаючись від надлишкових і слабких елементів.

На думку керівника дослідницького підрозділу Хуліо Морено, ключову роль у формуванні ведмежого ринку відіграли публічні компанії. Він сказав, що саме вони змістили попит зі спотового ринку біткоїна, після чого цей попит було втрачено, що негативно позначилося на ціні активу.