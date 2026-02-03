Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і єни

Долар США стабільний до євро на торгах у понеділок, зміцнюється до фунта стерлінгів і єни.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,20%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

DXY піднявся на 0,7% минулої п'ятниці після того, як президент США Дональд Трамп висунув Кевіна Ворша кандидатом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС). Ринки розглядають Ворша як кандидата, який виступатиме за зниження базової процентної ставки, але, можливо, менш агресивно, ніж інші претенденти на цю посаду. Очікується також, що Ворш буде прагнути до скорочення балансу ФРС - цей захід зазвичай сприяє зміцненню долара США, зазначає Trading Economics.

Нині трейдери як і раніше очікують, що американський ЦБ опустить ставку двічі цього року з поточного рівня в 3,5-3,75%.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1852 проти $1,1851 на закриття попередніх торгів. Вартість фунта до долара становить $1,3670 проти з $1,3686 в п'ятницю.

Курс долара в парі з єною піднявся до 154,89 єни проти 154,78 єни за підсумками попередньої сесії.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті у вихідні заявила, що слабка єна створює хороші можливості для експортних галузей. Ці слова були розцінені трейдерами як підтримка урядом слабкої єни.

Пара долар/офшорний юань у понеділок торгується на рівні 6,9535 юаня проти 6,9589 юаня напередодні.

