Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 02:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і єни
09:56 02.02.2026 |
Долар США стабільний до євро на торгах у понеділок, зміцнюється до фунта стерлінгів і єни.
Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,20%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.
DXY піднявся на 0,7% минулої п'ятниці після того, як президент США Дональд Трамп висунув Кевіна Ворша кандидатом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС). Ринки розглядають Ворша як кандидата, який виступатиме за зниження базової процентної ставки, але, можливо, менш агресивно, ніж інші претенденти на цю посаду. Очікується також, що Ворш буде прагнути до скорочення балансу ФРС - цей захід зазвичай сприяє зміцненню долара США, зазначає Trading Economics.
Нині трейдери як і раніше очікують, що американський ЦБ опустить ставку двічі цього року з поточного рівня в 3,5-3,75%.
Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1852 проти $1,1851 на закриття попередніх торгів. Вартість фунта до долара становить $1,3670 проти з $1,3686 в п'ятницю.
Курс долара в парі з єною піднявся до 154,89 єни проти 154,78 єни за підсумками попередньої сесії.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті у вихідні заявила, що слабка єна створює хороші можливості для експортних галузей. Ці слова були розцінені трейдерами як підтримка урядом слабкої єни.
Пара долар/офшорний юань у понеділок торгується на рівні 6,9535 юаня проти 6,9589 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Валютні інтервенції НБУ в січні 2026р скоротилися на $14 млн р/р, гривня подешевшала на 2,5%
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,92 грн/$1
|НБУ зафіксував зростання касових оборотів банків у 2025 році.
|Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і єни
|Програму страхування бізнесу від воєнних ризиків оновили — рішення уряду.
|Курс долара зростає на новинах про висунення Уорша на посаду глави ФРС
Бізнес
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах