Георгієва: для фінансування МВФ Україні достатньо внести законопроєкт про ПДВ для ФОПів
Міжнародний валютний фонд (МВФ) наближається до завершальної стадії підготовки нової масштабної програми фінансування для України. Директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що очікує затвердження Виконавчою радою кредитного пакета на $8,1 млрд уже найближчими тижнями.
Про це повідомляє Reuters.
Після зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями Георгієва зазначила, що з листопада, коли було досягнуто попередньої домовленості щодо програми, ситуація в Україні змінилася, але суть вимог програми залишиться незмінною.
"Я тут, щоб побачити, як країна справляється в ці надзвичайно складні часи, і переконатися, що домовленості листопада можна реалізувати так, як було погоджено. Ми визнаємо, що напрямок руху залишається незмінним, проте спосіб виконання кроків потребує ретельного калібрування", ‒ підкреслила Георгієва.
Вона поінформувала українську владу про необхідність наполягати на скасуванні звільнення від ПДВ для споживчих товарів, що зустріло внутрішній опір. За її словами, для затвердження нової програми МВФ вимагає лише внесення цього законопроєкту до парламенту, а не його фактичного ухвалення.
"Щодо звільнення від ПДВ, ми чітко дали зрозуміти, що це має відбутися. Українська економіка не може коливатися між ринковою та неринковою моделлю. Питання не в тому, чи ми це зробимо, а як реалізуємо та забезпечимо підтримку парламенту. Я чітко висловилася: це не можна ігнорувати. Це необхідно Україні для вступу до ЄС, залучення приватного сектору та створення сприятливого бізнес-середовища", - зазначила Георгієва.
Вона також пояснила, що МВФ оцінюватиме, які заходи можна впровадити швидко, а які потребують більш ретельного "калібрування". Щодо скасування ПДВ, Фонд обговорює можливість надати Україні рік для отримання підтримки парламенту та ухвалення цього суперечливого заходу.
