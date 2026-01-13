Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рекордне зростання цін: золото і срібло піднялися до історичних максимумів
18:11 12.01.2026 |
Золото і срібло піднялися до рекордних показників після того, як міністерство юстиції США почало кримінальне розслідувачення проти очільника ФРС, а протести в Ірані сприяли попиту на безпечні активи.
Про це повідомило Bloomberg, передає Укрінформ.
Ціна на золото підскочила до $4600 за унцію, а срібло наблизилося до $85. Це сталося після того, як голова ФРС Джером Павелл заявив, що звинувачення проти нього слід розглядати в контексті тиску на банк щодо зниження процентних ставок. Після його коментарів долар ослаб, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США трохи зросла. Повторні атаки адміністрації Трампа на ФРС минулого року стали основним фактором, що негативно вплинув на долар і сприяв зростанню цін на золото.
Водночас смертоносні протести в Ірані підвищили привабливість дорогоцінних металів як безпечного активу через можливість повалення Ісламської Республіки.
Загалом серед факторів, що сприяли зростанню цін на золото та срібло, можна виділити зниження процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара США та виклики для ФРС.
«Ми бачимо, що дефіцит на ринку срібла триватиме протягом 2026 року, в першу чергу через вищий інвестиційний попит», - зазначили в понеділок аналітики Fitch Solutions Inc., додавши, що промисловий попит також спричинив безпрецедентне скорочення фізичного ринку.
Дані про ринок праці у США за минулий тиждень залишили без змін очікування щодо додаткового зниження процентних ставок, що підтримало ціни на дорогоцінні метали, які не приносять доходу.
Крім того, трейдери очікують на результати розслідування за розділом 232, яке може призвести до введення мит США на срібло, платину та паладій.
Паладій і платина подорожчали більш як на 3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Рекордне зростання цін: золото і срібло піднялися до історичних максимумів
|Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 12,5%, долар подорожчав на 1,8%
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1
|Нацбанк переглянув положення про систему BankID
|Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний стосовно єни
|Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K