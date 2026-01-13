Рекордне зростання цін: золото і срібло піднялися до історичних максимумів

Золото і срібло піднялися до рекордних показників після того, як міністерство юстиції США почало кримінальне розслідувачення проти очільника ФРС, а протести в Ірані сприяли попиту на безпечні активи.

Про це повідомило Bloomberg, передає Укрінформ.

Ціна на золото підскочила до $4600 за унцію, а срібло наблизилося до $85. Це сталося після того, як голова ФРС Джером Павелл заявив, що звинувачення проти нього слід розглядати в контексті тиску на банк щодо зниження процентних ставок. Після його коментарів долар ослаб, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США трохи зросла. Повторні атаки адміністрації Трампа на ФРС минулого року стали основним фактором, що негативно вплинув на долар і сприяв зростанню цін на золото.

Водночас смертоносні протести в Ірані підвищили привабливість дорогоцінних металів як безпечного активу через можливість повалення Ісламської Республіки.

Загалом серед факторів, що сприяли зростанню цін на золото та срібло, можна виділити зниження процентних ставок у США, посилення геополітичної напруженості, зниження довіри до долара США та виклики для ФРС.

«Ми бачимо, що дефіцит на ринку срібла триватиме протягом 2026 року, в першу чергу через вищий інвестиційний попит», - зазначили в понеділок аналітики Fitch Solutions Inc., додавши, що промисловий попит також спричинив безпрецедентне скорочення фізичного ринку.

Дані про ринок праці у США за минулий тиждень залишили без змін очікування щодо додаткового зниження процентних ставок, що підтримало ціни на дорогоцінні метали, які не приносять доходу.



Крім того, трейдери очікують на результати розслідування за розділом 232, яке може призвести до введення мит США на срібло, платину та паладій.

Паладій і платина подорожчали більш як на 3%.