НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 12,5%, долар подорожчав на 1,8%

14:42 12.01.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $79,0 млн, або на 12,5%, - до $712,1 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $67,3 млн з $69,3 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $269,3 млн.

На ринку ж валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, навпаки, збільшилось до $46,5 млн з $21,9 млн на позаминулому тижні, і всі дні купівля безготівкової валюти перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 42,2942 грн/$1, щодня послаблювався до нового історичного мінімуму, пробив рівень 43 грн/$1 та завершив тиждень на позначці 43,0757 грн/$1.

Курс гривні до євро за тиждень тижні також опустився на 1,1% - з 49,5794 грн/EUR1 до 50,1444 грн/EUR1. Протягом цих днів він також вперше пробив важливий рівень 50 грн/EUR1 та досягав історичного мінімуму 50,1762/EUR1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, загалом за тиждень долар подорожчав приблизно на 77 коп.: купівля - до 42,84 грн/$1, продаж - до 43,26 грн/$1, а на чорному ринку у понеділок досяг 43,4-43,5 грн/$1, тоді як євро також додало в ціні до 80 коп. і наразі котирується на рівні: купівля - 50 грн/EUR11, продаж - 50,73 грн/EUR1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

Бізнес