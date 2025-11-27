Фінансові новини
- 27.11.25
- 15:58
- RSS
- мапа сайту
Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
14:12 27.11.2025 |
Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Активність торгів на ринку в четвер є слабкою у зв'язку зі святом у США (День подяки), що посилює коливання валютних курсів.
DXY опустився на 0,5% з початку цього тижня на тлі зростання очікувань зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою як у грудні, так і наступного року. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на її зменшення на засіданні 9-10 грудня оцінюються трейдерами в 85,1% проти менш як 40% тиждень тому, за даними CME FedWatch.
Водночас інформація ЗМІ про те, що економічний радник Білого дому Кевін Хассетт став головним претендентом на посаду наступного голови Федрезерву, посилює очікування пом'якшення політики ЦБ наступного року. Експерти вважають, що позиція Хассетта в плані ДКП близька до позиції президента США Дональда Трампа, який вимагає від ФРС зниження ставки, зазначає Trading Economics.
Пара євро/долар за даними на 13:50 к.ч. у четвер торгується на рівні $1,1583 порівняно з $1,1595 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3226 проти $1,3241 напередодні. У середу фунт подорожчав на 0,6% на тлі бюджетного послання міністра фінансів Великої Британії Рейчел Рівз. Вона оголосила про плани введення надбавки до податку на житло вартістю понад 2 млн фунтів стерлінгів ($2,6 млн) з квітня 2028 року. Крім того, влада підвищить ставки податків на майно, заощадження і дивідендний дохід. Рівз також дала зрозуміти, що уряд дотримуватиметься більш стриманого підходу до держзапозичень.
Курс долара до єни опустився під час торгів до 156,33 єни з 156,47 єни на закриття попередньої сесії. Член ради керівників Банку Японії Асахі Ногуті заявив у четвер, що центробанку, на його думку, слід обережно продовжувати підвищення ключової процентної ставки.
Найбільш прийнятний підхід - "поступово підвищувати ставку з плином часу, одночасно відстежуючи, який вплив це чинить на економічну активність і ціни", заявив Ногуті під час виступу перед представниками бізнесу.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0811 юаня порівняно з 7,0689 юаня напередодні.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.