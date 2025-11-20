Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,12 грн/$1
13:10 20.11.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 листопада 2025 року.
|Показник
|19.11.2025
|20.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0979
|42.1184
|0.05
Дані: НБУ.
