За тиждень Нацбанк продав 641 мільйон доларів

За тиждень з 20 по 24 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 641,65 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 13 по 17 серпня Нацбанк продав на міжбанку 641,65 млн дол, що на 38,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 500 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.