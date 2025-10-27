Фінансові новини
- 27.10.25
- 10:13
- RSS
- мапа сайту
За тиждень Нацбанк продав 641 мільйон доларів
07:57 27.10.2025 |
За тиждень з 20 по 24 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 641,65 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 13 по 17 серпня Нацбанк продав на міжбанку 641,65 млн дол, що на 38,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 500 тис дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
