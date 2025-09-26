НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4955 грн/$1

Google і Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 підтвердили, що працюють над новою платформою, яка об'єднає Android і ChromeOS у єдину систему для ПК. Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон, який бачив ранню версію, заявив, що "не може дочекатися, щоб спробувати її".