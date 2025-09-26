Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4955 грн/$1
12:38 26.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 26 вересня 2025 року.
|Показник
|25.09.2025
|25.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4882
|41.4955
|0.02
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 26 вересня - 41,4939 грн.
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
