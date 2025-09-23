НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3813 грн/$1

Кабінет міністрів і Мінфін раніше казали, що Україні потрібно близько $37,5 мільярдів зовнішньої допомоги протягом 2026-2027 років, тоді як у МВФ вважають, що ця сума буде суттєво більшою, з огляду на зростання військових витрат та інші потреби бюджету.