- 23.09.25
- 19:12
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3813 грн/$1
12:36 23.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 23 вересня 2025 року.
|Показник
|22.09.2025
|23.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3937
|41.3813
|-0.03
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 вересня - 41,3811 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
