Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,5 мільярда

Міністерство фінансів України 16 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах 16 вересня", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,7 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

У вересні Мінфін уже мобілізував понад 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 380 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 123* 124 125 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000236624 Дорозміщення UA4000236228 Дорозміщення

UA4000236475 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 16.09.2025 16.09.2025 16.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 17.09.2025 17.09.2025 17.09.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026 01.10.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026 01.04.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027 30.09.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 88.85 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.77 Термін обігу (днів) 392 539 1 106 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 27.09.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 491 325 000 1 682 642 000 1 979 224 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 491 325 000 1 682 642 000 1 979 224 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 288 459 000 10 580 233 000 11 215 942 000 Кількість поданих заявок, шт. 38 18 12 Кількість задоволених заявок, шт. 38 18 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 1.35 17.10 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.80 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Надходження до бюджету 3 731 381 920.95 1 687 972 441.72 2 139 659 897.44 * - військові облігації Дані: Мінфін України



