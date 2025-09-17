Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,5 мільярда

23:07 16.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 16 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах 16 вересня", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,7 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

У вересні Мінфін уже мобілізував понад 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 380 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону123*124125
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000236624Дорозміщення UA4000236228Дорозміщення
UA4000236475
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 16.09.2025 16.09.2025 16.09.2025
Дата оплати за придбані облігації 17.09.2025 17.09.2025 17.09.2025
Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026 01.10.2025
Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026 01.04.2026
Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027 30.09.2026
Дата оплати відсотків   31.03.2027
Дата оплати відсотків   29.09.2027
Дата оплати відсотків   29.03.2028
Дата оплати відсотків   27.09.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 88.85
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 17.77
Термін обігу (днів) 392 539 1 106
Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 27.09.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 491 325 000 1 682 642 000 1 979 224 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 491 325 000 1 682 642 000 1 979 224 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 288 459 000 10 580 233 000 11 215 942 000
Кількість поданих заявок, шт. 38 18 12
Кількість задоволених заявок, шт. 38 18 12
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 1.35 17.10 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 17.80
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 17.80
Надходження до бюджету 3 731 381 920.95 1 687 972 441.72 2 139 659 897.44

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

Бізнес