Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,5 мільярда

Міністерство фінансів України 16 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.
"Мінфін залучив 7,5 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах 16 вересня", - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 1,7 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
У вересні Мінфін уже мобілізував понад 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 380 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|123*
|124
|125
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000236624
|Дорозміщення UA4000236228
|Дорозміщення
UA4000236475
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 16.09.2025
| 16.09.2025
| 16.09.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 17.09.2025
| 17.09.2025
| 17.09.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.10.2025
| 11.03.2026
| 01.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 15.04.2026
| 09.09.2026
| 01.04.2026
| Дата оплати відсотків
| 14.10.2026
| 10.03.2027
| 30.09.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 31.03.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.09.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.03.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 27.09.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.75
| 85.50
| 88.85
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.35
| 17.10
| 17.77
|Термін обігу (днів)
| 392
| 539
| 1 106
| Дата погашення
| 14.10.2026
| 10.03.2027
| 27.09.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 491 325 000
| 1 682 642 000
| 1 979 224 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 491 325 000
| 1 682 642 000
| 1 979 224 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 12 288 459 000
| 10 580 233 000
| 11 215 942 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 38
| 18
| 12
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 38
| 18
| 12
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 1.35
| 17.10
| 17.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.30
| 17.00
| 17.80
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 3 731 381 920.95
| 1 687 972 441.72
| 2 139 659 897.44
* - військові облігації
Дані: Мінфін України