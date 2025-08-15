Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 14:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коментар міністра фінансів США про біткоїн-резерв обрушив курс активу
14:39 15.08.2025 |
Увечері 14 серпня 2025 року ціна біткоїна впала зі $123 800 до $117 180 у моменті на тлі коментаря міністра фінансів США Скотта Бессента. Останній заявив в інтерв'ю для Fox Business, що уряд не буде поповнювати біткоїн-резерв, але пізніше спростував це.
Ймовірною причиною такої глибокої і різкої корекції послужила заява Бессента про біткоїн-резерв.
«Ми також почали входити в XXI століття, створивши біткоїн-резерв. Ми не збираємося його [біткоїн] купувати, але будемо використовувати конфісковані активи і нарощувати його. Ми перестанемо продавати ці активи», - заявив Бессент в інтерв'ю для Fox Business.
На запитання ведучої про те, чи є всі ці ідеї, створення біткоїн-резерву, переоцінка золотих запасів та інше, частиною плану із запуску суверенного фонду, міністр відповів наступне:
«Це все чудові самобутні ідеї. Але вони потребують створення інфраструктури для легалізації та нагляду. Однак це правильний крок у розрізі забезпечення майбутнього для наступного покоління».
На тлі цього курс біткоїна впав до $117 180 в моменті. Добовий обсяг ліквідацій перевищив $963 млн, згідно з CoinGlass. Капіталізація активу знизилася з $2,48 трлн до $2,33 трлн, згідно з TradingView.
Також у спільноті пов'язали цю заяву з відставкою Бо Хайнса. Нагадаємо, він обіймав посаду голови Президентської робочої групи з криптоактивів, так званої крипторади.
Пізніше Бессент опублікував нову заяву. У ній він зазначив, що Мінфін США шукає «бюджетно-нейтральні» способи поповнення резерву без прямих покупок зі скарбниці.
На тлі цього у спільноті пожартували про те, що хтось із адміністрації або ключових донорів «шепнув» міністру про те, який ефект мала його заява.
«Тепер усе видно, як на долоні. Уряду наплювати на біткоїн. Вони просто хочуть наповнити кишені інсайдерів», - зазначив один із коментаторів.
Генеральний директор майнінгової компанії Braiins Елі Нагар обурився тим, що відомство все ще «шукає способи», зазначивши, що це схоже на спробу уникнути відповідальності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невідомі дрони» атакували Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
|«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
|Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Коментар міністра фінансів США про біткоїн-резерв обрушив курс активу
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
|Банки прискорюють темпи кредитування населення і бізнесу: обсяги виданих позик зросли на 16% за рік
|Європейські акції підвищуються на корпоративній звітності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4153 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.08.25
Бізнес
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США