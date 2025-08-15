Коментар міністра фінансів США про біткоїн-резерв обрушив курс активу

Увечері 14 серпня 2025 року ціна біткоїна впала зі $123 800 до $117 180 у моменті на тлі коментаря міністра фінансів США Скотта Бессента. Останній заявив в інтерв'ю для Fox Business, що уряд не буде поповнювати біткоїн-резерв, але пізніше спростував це.

Ймовірною причиною такої глибокої і різкої корекції послужила заява Бессента про біткоїн-резерв.

«Ми також почали входити в XXI століття, створивши біткоїн-резерв. Ми не збираємося його [біткоїн] купувати, але будемо використовувати конфісковані активи і нарощувати його. Ми перестанемо продавати ці активи», - заявив Бессент в інтерв'ю для Fox Business.

На запитання ведучої про те, чи є всі ці ідеї, створення біткоїн-резерву, переоцінка золотих запасів та інше, частиною плану із запуску суверенного фонду, міністр відповів наступне:

«Це все чудові самобутні ідеї. Але вони потребують створення інфраструктури для легалізації та нагляду. Однак це правильний крок у розрізі забезпечення майбутнього для наступного покоління».

На тлі цього курс біткоїна впав до $117 180 в моменті. Добовий обсяг ліквідацій перевищив $963 млн, згідно з CoinGlass. Капіталізація активу знизилася з $2,48 трлн до $2,33 трлн, згідно з TradingView.

Також у спільноті пов'язали цю заяву з відставкою Бо Хайнса. Нагадаємо, він обіймав посаду голови Президентської робочої групи з криптоактивів, так званої крипторади.

Пізніше Бессент опублікував нову заяву. У ній він зазначив, що Мінфін США шукає «бюджетно-нейтральні» способи поповнення резерву без прямих покупок зі скарбниці.

На тлі цього у спільноті пожартували про те, що хтось із адміністрації або ключових донорів «шепнув» міністру про те, який ефект мала його заява.

«Тепер усе видно, як на долоні. Уряду наплювати на біткоїн. Вони просто хочуть наповнити кишені інсайдерів», - зазначив один із коментаторів.

Генеральний директор майнінгової компанії Braiins Елі Нагар обурився тим, що відомство все ще «шукає способи», зазначивши, що це схоже на спробу уникнути відповідальності.