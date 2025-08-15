Банки прискорюють темпи кредитування населення і бізнесу: обсяги виданих позик зросли на 16% за рік

Темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті.

Про це свідчить оперативна статистика НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року зросли на 15,9% у річному вимірі, а населення - на 16,4%.

У червні темпи приросту валових гривневих кредитів бізнесу становили 13,1% у річному вимірі, населення - 13%.

"Водночас варто враховувати, що валовий показник містить непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі за підсумками першого півріччя 2025 року становить 27%. Тож більш показовою є динаміка чистих кредитів, без викривлення через борги колишніх власників "ПриватБанку" та старі борги державних банків", - зауважили в НБУ.

Так, без урахування непрацюючих боргів, чисті гривневі кредити бізнесу в липні 2025 року зросли на 31,2% в річному вимірі, фізособам - на 33,9%.

"З огляду на пришвидшення темпів росту кредитування повертає свою ключову роль у підтримці активів та прибутковості банківського сектору. Зважаючи на позитивний тренд та структуру кредитування, можемо очікувати щонайменше на збереження таких темпів за підсумками 2025 року загалом", - додали в НБУ.

Як повідомлялося, за даними щоквартального опитування, яке проводить НБУ, українські банки за підсумками другого кварталу цього року демонстрували найоптимістичніші настрої від початку повномасштабної війни, очікували збільшення кредитування і навіть пом'якшення умов видачі нових позик в наступні 12 місяців.