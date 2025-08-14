Авторизация

Акції Азії: Австралія досягла нового рекорду завдяки банкам. Nikkei відступив від піку

08:30 14.08.2025

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки в четвер були неоднорідними: Австралія досягла нового рекордного рівня завдяки прибуткам Westpac, тоді як японські акції відступили від пікових рівнів через зміцнення єни.

Інвестори також оцінили дані про зайнятість в Австралії за липень, щоб визначити подальші очікування щодо зниження ставок Резервним банком Австралії.

Більшість азіатських ринків також орієнтувалися на оптимістичні настрої на Волл-стріт щодо очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.

Основні американські фондові індекси закрилися в плюсі в середу, а Nasdaq і S&P 500 досягли нових рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси на азіатській сесії в четвер практично не змінилися.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 підскочив на 0,8% до 8 996,80 пунктів станом на 04:25 EET, досягнувши нового рекордного рівня, що було спричинено зниженням ставок Резервним банком Австралії цього тижня.

Корпоративні прибутки також сприяли зростанню базового індексу.

Банківський гігант Westpac Banking Corp у четвер повідомив про зростання прибутку в третьому кварталі, що спричинило стрибок його акцій на понад 6% і підняло акції фінансових компаній в цілому.

Акції енергетичної компанії Origin Energy зросли на понад 7% і досягли десятирічного максимуму після повідомлення про кращий, ніж очікувалося, річний прибуток.

Тим часом акції страхової компанії Suncorp піднялися на 4% завдяки високим річним прибуткам.

Економічні дані, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці Австралії в липні відновився, що в цілому відповідає очікуванням, а рівень безробіття знизився порівняно з минулим місяцем.

Відновлення ринку праці може змусити РБА бути обережним щодо подальшого зниження ставок. У вівторок цього тижня банк знизив ставки на 25 базисних пунктів до 3,60%.

Токійський індекс Nikkei 225 впав на 1,3% до 42 642,31 у четвер, відступивши після рекордного максимуму в середу на рівні 43 451 і шести послідовних сесій внутрішньоденного зростання.

Більш широкий японський індекс TOPIX також знизився на 1% з рекордного максимуму понад 3100 пунктів.

Зростання було спричинене оприлюдненням даних про споживчу інфляцію в США, які були достатньо помірними, щоб підтримати очікування щодо зниження ставки у вересні.

Однак сильніша єна на тлі очікувань щодо зниження ставки ФРС негативно вплинула на японські акції в четвер.

У Китаї індекс Shanghai Composite зріс на 0,6%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,6%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,2%.

Інші регіональні ринки були стриманими. Індекс KOSPI у Південній Кореї знизився на 0,2%, а індекс Straits Times у Сінгапурі впав на 0,4%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським індексом Nifty 50, знизилися на 0,1%.
За матеріалами: investing.com
 

