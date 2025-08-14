Долар бореться, оскільки зростають бети на зниження ставок ФРС

У четвер долар США впав до багатотижневого мінімуму по відношенню до основних валют, оскільки трейдери збільшили бети на те, що Федеральний резерв відновить зниження процентних ставок наступного місяця.

Зростання очікувань щодо пом'якшення політики ФРС у поєднанні зі збільшенням інституційних інвестицій у криптовалюту підштовхнуло біткойн до нового рекордного максимуму.

Австралійський долар зміцнився після того, як дані показали, що ринок праці виявився напрочуд стійким.

Трохи інша ситуація склалася в США, де риторика ФРС останнім часом стала загалом більш м'якою на тлі ознак охолодження ринку праці, а мита президента Дональда Трампа поки що не додали значного тиску на ціни.

За даними LSEG, трейдери вважають зниження ставок ФРС 17 вересня майже певним і навіть дають приблизно 7% шансів на надзвичайне зниження на піввідсотка.

«Для ринків питання навіть не в тому, чи знизить ФРС процентні ставки у вересні, а в тому, на скільки», - сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com.

«Ознаки спаду на ринку праці змусили ф'ючерси врахувати серію знижень ставок до кінця року».

ФРС також продовжує перебувати під сильним політичним тиском з метою пом'якшення політики.

Трамп неодноразово критикував голову ФРС Джерома Пауелла за те, що той не знизив ставки раніше, навіть погрожуючи усунути його з посади до закінчення терміну повноважень Пауелла в травні.

Міністр фінансів Скотт Бессент у середу закликав до «серії зниження ставок» і заявив, що ФРС може розпочати пом'якшення політики з зниженням на піввідсотка.

Бессент також зазначив, що Банк Японії «відстає від кривої», затримуючи підвищення ставок.

Долар США впав на 0,7% до 146,38 єни, що є найнижчим показником з 24 липня.

Фунт стерлінгів піднявся до найвищого рівня з 24 липня - 1,3590 долара.

Євро коливався на рівні 1,1712 долара, трохи нижче серединого піку в 1,1730 долара, який востаннє спостерігався 28 липня.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до цих трьох конкурентів та трьох інших основних валют, дещо знизився до 97,673. Він впав приблизно на 0,8% за попередні дві сесії, опустившись у середу до 97,626 вперше з 28 липня.

Слабший долар США, загроза політичного втручання в політику центрального банку та зростання апетиту інвесторів до ризику на тлі перспектив пом'якшення політики ФРС - все це сприяло піднесенню біткойна до його першого рекордного піку з 14 липня.

Провідна криптовалюта світу піднялася до 124 480,82 долара на останній сесії, а потім змінила власника за ціною 123 538,31 долара.

Біткойн вже був підкріплений збільшенням інституційних грошових потоків цього року на тлі низки регуляторних змін, ініційованих Трампом, який проголосив себе «президентом криптовалюти».

В останньому кроці, виконавчий наказ минулого тижня відкрив шлях до дозволу криптоактивів у пенсійних рахунках 401(k).

«Корпоративні казначейства, такі як MicroStrategy і Block Inc., продовжують купувати біткойни», - сказав аналітик IG Тоні Сикамор.

«Технічно, стійкий прорив вище 125 000 доларів може підштовхнути біткойн до 150 000 доларів».

Австралійський долар подорожчав на 0,4% до найвищого рівня з 28 липня - 0,65685 долара.

У липні в Австралії спостерігалося відновлення зайнятості, оскільки компанії наймали більше працівників на повний робочий день, що призвело до зниження рівня безробіття з найвищого за 3,5 роки рівня.

Оптимістичний звіт свідчить про те, що Резервний банк Австралії не має нагальної потреби продовжувати зниження ставок, розпочате цього тижня, у вересні.