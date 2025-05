Волл-стріт завершує день на максимумі завдяки Nvidia

Американські акції завершили день на максимумі в четвер, оскільки акції Nvidia подорожчали після оприлюднення квартальних результатів, а інвестори осмислювали рішення суду, винесене в другій половині дня, яке відновило найрадикальніші мита президента Дональда Трампа.

Рішення апеляційного суду було винесено на наступний день після того, як торговий суд наказав негайно заблокувати мита.

Торги протягом більшої частини дня були нестабільними, і індекси закрилися значно нижче своїх максимумів сесії, оскільки інвестори намагалися осмислити це рішення, а акції Salesforce впали на 3,3%. Акції Salesforce впали, незважаючи на те, що постачальник корпоративного програмного забезпечення підвищив свої річні прогнози щодо доходу та скоригованого прибутку.

«Трамп і так вже скасував більшість цих мит, тому ці судові рішення - лише заголовки в пресі», - сказав Адам Сархан, генеральний директор 50 Park Investments у Нью-Йорку.

«Поки ринок не падає на тлі цих новин, це просто другорядне явище», - додав він.

Nvidia подорожчала на 3,2% після того, як у середу ввечері компанія повідомила про оптимістичні результати продажів, зумовлені тим, що клієнти запасаються чіпами для штучного інтелекту напередодні введення США експортних обмежень щодо Китаю.

Однак компанія попередила, що нові обмеження, як очікується, скоротять її продажі в поточному кварталі на 8 млрд доларів.

Оптимізм щодо корпоративних прибутків і, зокрема, Nvidia надає певну підтримку, сказав Олівер Перше, старший віце-президент, радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.

«Мова йде про корпоративні прибутки в цілому», - сказав він.

Nvidia, яка зараз зросла лише на 3,6% за рік, була останньою з «Великої сімки» мегакапіталізованих технологічних і зростаючих компаній, яка опублікувала результати за цей звітний період.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 117, 03 пункти, або 0,28%, до 42 215,73, S&P 500 піднявся на 23,62 пункти, або 0,40%, до 5 912,17, а Nasdaq Composite піднявся на 74,93 пункти, або 0,39%, до 19 175,87.

Торговельні події цього року спричинили різкі коливання на фондовому ринку, особливо після оголошення Трампом 2 квітня про введення широких мит на імпорт по всьому світу.

Індекс S&P 500 відновився після розпродажу на початку квітня, оскільки торговельні напруження послабилися, а прибутки за перший квартал були в основному кращими, ніж очікувалося. Зараз індекс зріс на 0,5% за 2025 рік, але не досягнув свого рекордного рівня лютого.

Проте інвестори вже звикли до того, що Трамп оголошує про введення високих мит, а потім незабаром відкладає їх введення. Це дало привід Financial Times придумати акронім TACO (Trump Always Chickens Out, «Трамп завжди боїться»).

«Це мило, але це не стратегія», - сказав Пурше, маючи на увазі цей акронім.

«Однак з чисто американської ділової точки зору адміністрація Трампа досягла поступових успіхів у торгівлі, і це не слід ігнорувати».

Акції Boeing подорожчали на 3,3% після того, як генеральний директор Келлі Ортберг заявив, що авіабудівник має намір збільшити виробництво своїх найпопулярніших літаків 737 MAX до 42 літаків на місяць у найближчі кілька місяців і до 47 літаків на місяць на початку 2026 року.

На економічному фронті, за даними Міністерства торгівлі, валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у першому кварталі. Економісти, опитані Reuters, прогнозували скорочення на 0,3%.

Що стосується інших новин, пов'язаних з прибутками, акції Best Buy впали на 7,3% після того, як роздрібний продавець електроніки знизив свої річні прогнози порівнянних продажів і прибутку на тлі побоювань, що американські мита негативно вплинуть на споживчий попит на дорогі товари.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,26 до 1. На NYSE було зафіксовано 114 нових максимумів і 35 нових мінімумів.

На Nasdaq 2673 акції подорожчали, а 1806 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,48 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,65 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,7 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.