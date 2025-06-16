Золото сягнуло майже 2-місячного максимуму, оскільки конфлікт на Близькому Сході збільшує попит на безпечні активи

У понеділок золото зросло четверту сесію поспіль до майже двомісячного максимуму, оскільки посилення зіткнень між Ізраїлем та Іраном на вихідних посилило побоювання ширшого регіонального конфлікту, що підштовхнуло інвесторів до активів-прихистків.

О 04:46 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до $3 442,09 за унцію, після того, як на початку сесії досягло найвищого рівня з 22 квітня.

Ф'ючерси на американське золото виросли на 0,3% до $3 461,90.

"Премія за спільний політичний ризик, що зростає через ірано-ізраїльський конфлікт, стимулює попит на золото як засіб захисту", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Зараз ми маємо чіткий прорив вище $3 400, і короткостроковий висхідний тренд залишається незмінним. Ми бачимо рівень опору на позначці $3 500, і є ймовірність прориву нового максимуму вище рівня $3 500".

У неділю Ізраїль та Іран здійснили нові атаки, в результаті яких загинули і були поранені мирні жителі, що викликало занепокоєння щодо більш широкого регіонального конфлікту, при цьому обидва військові закликали цивільне населення на протилежній стороні вжити заходів обережності проти подальших ударів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що Ізраїль та Іран зможуть домовитися, але зазначив, що іноді країнам доводиться спочатку з'ясовувати стосунки.

Золото часто вважається активом-прихистком під час геополітичної та економічної невизначеності.

Цього тижня інвестори з нетерпінням чекатимуть на низку рішень центральних банків щодо монетарної політики, а в середу в центрі уваги буде Федеральна резервна система США.

Очікується, що центральний банк США залишить процентні ставки на незмінному рівні, а ринки очікують сигналів про можливе зниження ставок в найближчі місяці.

Ф'ючерсні ринки вказують на очікування двох знижень ставок до кінця року, можливо, починаючи з вересня, що підкріплюється даними по інфляції минулого тижня.

У той же час, спотова ціна на срібло стабілізувалася на рівні 36,29$ за унцію, платина виросла на 0,4% до 1233,87$, а паладій подорожчав на 1,3% до 1040,96$.

