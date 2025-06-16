Долар трохи піднявся на тлі напруженості на ринках через конфлікт на Близькому Сході

У понеділок долар зміцнився щодо основних валют завдяки купівлі безпечних активів інвесторами, які побоюються, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном може перерости в більш масштабний регіональний конфлікт, і готуються до тижня, насиченого засіданнями центральних банків.

Оскільки ні Іран, ні Ізраїль не демонструють жодних ознак відступу від своїх атак, перспектива того, що Тегеран може спробувати перекрити Ормузьку протоку - найважливіший у світі шлях для транспортування нафти - підвищила ризики для економіки через перебої в постачанні енергоносіїв з Близького Сходу, багатого на енергоресурси.

Заплановані на вихідні переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана також були відкладені після того, як Ізраїль у п'ятницю здійснив раптовий удар.

У понеділок долар подорожчав на 0,14% до 144,3 японської єни, а євро подешевшав на 0,14% до 1,1534 долара.

На початку азіатської сесії долар залишався стабільним щодо швейцарського франка на рівні 0,81, а індекс, що вимірює долар щодо шести інших валют, залишався стабільним на рівні 98,25.

Валюти, які позитивно корелюють з ризиком, такі як австралійський долар і новозеландський долар, незначно подорожчали.

«Роль долара як безпечного притулку, безсумнівно, буде перевірена, а останні цінові коливання не дають однозначної відповіді», - сказав Він Тін, глобальний керівник відділу ринкової стратегії Brown Brothers Harriman.

«Якщо ФРС збереже м'яку політику, як ми очікуємо, долар, ймовірно, продовжить слабшати через погіршення фундаментальних показників у США».

Геополітична напруга стала останнім поворотом для інвесторів і керівників центральних банків, які намагаються впоратися з економічною невизначеністю, спричиненою рішенням президента США Дональда Трампа переформатувати світовий торговельний порядок.

Незважаючи на загальне зростання долара протягом останніх кількох сесій, аналітики були менш переконані, що ця тенденція може продовжитися, доки не буде більшої ясності щодо мит.

Цього року валюта втратила понад 9% своєї вартості, оскільки інвестори залишаються знервованими через термін, встановлений Трампом для укладення торговельних угод, який спливає приблизно за три тижні, а угоди з основними торговельними партнерами, включаючи Європейський Союз і Японію, ще не підписані.

Зараз інвестори будуть стежити за прогресом у будь-яких двосторонніх зустрічах із США в рамках саміту лідерів «Великої сімки» в Канаді.

Головним питанням на порядку денному цього тижня є низка рішень центральних банків щодо монетарної політики, причому основна увага буде прикута в середу до Федеральної резервної системи США.

Очікується, що центральний банк залишить вартість позик без змін, але інвестори, ймовірно, будуть уважно стежити за думкою ФРС щодо останніх даних, які в цілому вказують на ослаблення економічної активності, навіть незважаючи на те, що ризики зростання цінового тиску залишаються високими.

«З їхніх прогнозів зростання ви побачите, що перехід до нижчих темпів зростання вже наближається, і це зробить заяву досить нейтральною», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

Очікується, що Банк Японії оприлюднить своє рішення щодо процентної ставки в кінці дводенного засідання у вівторок, і трейдери в основному не очікують змін у політиці.

Очікується, що центральний банк також може розглянути можливість скорочення своїх запасів державних облігацій з наступного фінансового року, оскільки уряд наполягає на збільшенні частки внутрішніх власників.

Центральні банки Великобританії, Швеції та Норвегії також мають оприлюднити свої рішення щодо політики.

На тлі невизначеної глобальної ситуації ціни на золото зросли на 0,22% до 3435,5 доларів за унцію і залишилися трохи нижче рекордного рівня квітня.

Довгострокові американські казначейські облігації також дещо знизилися після п'ятничного стрибка, оскільки інвестори враховували можливий вплив геополітичної напруженості на ціновий тиск.