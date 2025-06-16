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Індекси Волл-стріт різко знизилися після того, як Іран відповів на атаку Ізраїлю
07:19 16.06.2025 |
У п'ятницю індекси Волл-стріт різко знизилися після того, як Іран запустив ракети по Ізраїлю у відповідь на інтенсивні ізраїльські удари, спрямовані на те, щоб підірвати здатність Тегерана створювати ядерну зброю.
Ціни на нафту зросли майже на 7% через побоювання, що конфлікт може порушити постачання сирої нафти з Близького Сходу. Американські енергетичні акції зросли в тандемі: Exxon - на 2,2%, а Diamondback Energy - на 3,7%.
"Схоже на те, що нас може чекати повномасштабний військовий конфлікт", - заявив раніше в п'ятницю Еліас Хаддад, старший ринковий стратег Brown Brothers Harriman, - "Якщо це закінчиться закриттям ринку, то ми можемо бути втягнуті в повномасштабний військовий конфлікт. "Якщо це закінчиться закриттям Ормузької протоки, через яку проходить третина світових поставок нафти, це може мати досить неприємні наслідки для світових ринків".
Акції авіакомпаній впали через побоювання, що вартість палива може зрости. Акції Delta Air Lines втратили 3,8%, United Airlines - 4,4%, а American Airlines - 4,9%.
Акції оборонних компаній зросли: Lockheed Martin, RTX Corporation та Northrop Grumman зросли більш ніж на 3%.
S&P 500 знизився на 1,13% і завершив сесію на рівні 5 976,97 пунктів.
Nasdaq знизився на 1,30% до 19 406,83 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 1,79% до 42 197,79 пунктів.
Десять з 11 галузевих індексів S&P 500 знизилися, на чолі з фінансовим сектором, який впав на 2,06%, за ним на 1,5% знизився сектор інформаційних технологій.
Обсяг торгів на американських біржах склав 17,9 млрд. акцій, порівняно з середнім показником 18,2 млрд. акцій за попередні 20 сесій.
За тиждень S&P 500 знизився на 0,4%, Nasdaq втратив 0,6%, а Dow впав на 1,3%.
Виробник фотошопу Adobe впав на 5,3%, оскільки побоювання, що темпи впровадження штучного інтелекту в компанії занадто повільні, затьмарили підвищений прогноз річного доходу.
Акції Oracle підскочили на 7,7% до рекордного рівня, зростаючи другий день поспіль після того, як технологічна компанія дала оптимістичний прогноз, зумовлений попитом на її послуги зі штучного інтелекту.
Nvidia впала на 2,1%, а Apple втратила 1,4%.
Акції Visa та Mastercard впали більш ніж на 4% після того, як Wall Street Journal повідомив, що великі ритейлери вивчають криптовалюти, які можуть усунути потребу в платіжних посередниках.
Стриманий звіт про споживчі ціни, м'якші, ніж очікувалося, дані про ціни виробників і практично незмінні первинні заявки на допомогу з безробіття на початку цього тижня допомогли заспокоїти хвилювання інвесторів щодо цінового тиску, викликаного митами. Очікується, що керівники Федеральної резервної системи США на засіданні цього тижня залишать процентні ставки без змін.
Оскільки інвестори ставлять на те, що Сполучені Штати досягнуть торговельних угод, які знизять різкі торговельні бар'єри президента Дональда Трампа, індекс S&P 500 зараз торгується трохи нижче своїх лютневих рекордних максимумів.
Опитування споживачів, проведене Мічиганським університетом, показало, що в червні споживчі настрої покращилися вперше за шість місяців на тлі торгової невизначеності.
Акції, що падають, переважали акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 6,1 до одного.
Індекс S&P 500 показав 10 нових максимумів і 6 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 37 нових максимумів і 131 новий мінімум.
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