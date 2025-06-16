Азіатські акції стабільні на тлі напруженості на Близькому Сході, та напередодні засіданнь центральних банків

Більшість азіатських акцій у понеділок майже не змінилися, оскільки тривалий конфлікт між Іраном та Ізраїлем стримував апетит до ризику, як і очікування низки засідань центральних банків цього тижня.

Неоднозначні економічні показники Китаю призвели до бічного руху місцевих акцій.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від переважно негативної сесії на Волл-стріт, оскільки конфлікт на Близькому Сході негативно вплинув на ризикові активи. Однак ф'ючерси на S&P 500 незначно зросли на азіатських торгах, що свідчить про те, що Волл-стріт може спробувати відіграти втрати після п'ятничних падінь.

Цього тижня увага буде зосереджена на низці засідань центральних банків, починаючи з Банку Японії у вівторок. Федеральний резерв має прийняти рішення щодо ставок у середу, а Банк Англії, Швейцарський національний банк і Народний банк Китаю також приймуть рішення щодо ставок пізніше цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite змінилися менше ніж на 0,1%, а індекс Hang Seng у Гонконзі втратив 0,2%.

Опубліковані в понеділок урядові дані показали, що промислове виробництво в Китаї в травні зросло трохи менше, ніж очікувалося, на тлі посилення тиску з боку американських торгових мит.

Однак зростання роздрібного товарообігу в Китаї перевершило очікування, що свідчить про певну стійкість споживчих витрат попри посилення економічної невизначеності.

Неоднозначні економічні показники викликали ще більшу невизначеність щодо китайської економіки, яка бореться з торговою війною зі США та стійкою дефляційною тенденцією.

Вашингтон і Пекін минулого тижня оголосили про певний прогрес у торгових переговорах, хоча про укладення постійної угоди не повідомлялося. Reuters повідомило, що нещодавня угода також залишила невирішеним питання контролю за експортом рідкісних копалин з Китаю на тлі зростаючої стурбованості щодо дефіциту поставок.

Наприкінці цього тижня Народний банк Китаю має прийняти рішення щодо базової ставки за кредитами, після того як на початку цього року він знизив її.

Японські акції випередили свої аналоги в понеділок: індекс Nikkei 225 зріс на 1%, а TOPIX - на 0,6%.

Основна увага прикута до Банку Японії, який у вівторок має залишити процентні ставки без змін.

Однак трейдери все більше впевнені, що центральний банк підвищить процентні ставки у липні, особливо на тлі зростання інфляції в Японії та ознак стійкості економіки.

Очікується, що інфляція буде ще більше підкріплена нещодавнім підвищенням заробітної плати в країні, що дасть Банку Японії додатковий імпульс для підвищення ставок. Губернатор Казуо Уеда заявив про це в парламенті минулого тижня, зазначивши, що Банк Японії буде підвищувати ставки в міру зростання інфляції.

Азіатські ринки в цілому показали неоднозначні результати, оскільки інвестори намагалися впоратися з посиленням напруженості на Близькому Сході та тривалою невизначеністю щодо торговельної політики США.

Південнокорейський індекс KOSPI продовжив демонструвати кращі результати після того, як інвестори привітали перемогу ліберальної партії на президентських виборах на початку цього місяця. Індекс KOSPI зріс на 0,7% і наблизився до 3,5-річного максимуму.

Австралійський ASX 200 зріс на 0,1%, головним чином завдяки більш ніж 10-відсотковому зростанню акцій газової компанії Santos Ltd, яка отримала пропозицію про поглинання на суму 18,7 млрд доларів від консорціуму на чолі з Abu Dhabi National Oil Company.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії зросли на 0,2%, вказуючи на позитивне відкриття. Долар трохи зростає, оскільки ринки нервують через конфлікт на Близькому Сході.