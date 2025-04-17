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Долар падає перед Великодніми вихідними
08:15 17.04.2025 |
У четвер долар зазнає четвертої поспіль тижневої втрати, оскільки мита відштовхують інвесторів від американських активів, хоча він піднявся з семимісячного мінімуму проти єни, оскільки американо-японські торгові переговори поки що не торкалися валютних питань.
Долар зазнав удару, оскільки США погрожували, запровадили, а потім відклали масивні мита, підірвавши довіру інвесторів до економічного зростання та стабільності США.
Зростання швейцарського франка на 8% з 2 квітня є найбільшим серед валют G10, і на рівні 0,8151 за долар він випробовує сильний опір на десятирічному максимумі 0,81.
Євро та єна не відстають від нього: за трохи більше ніж два тижні вони зросли приблизно на 5% за долар.
Вранці в Азії курс євро трохи знизився до $1,1373, хоча він залишається налаштованим на четверте поспіль тижневе зростання, навіть незважаючи на те, що Європейський центральний банк, як очікується, знизить ставку на 25 базисних пунктів.
Долар досяг семимісячного мінімуму в 141,62 ієни на початку азіатської сесії, а потім відскочив вище 142, коли міністр економіки Японії Рьосей Аказава заявив, що валютний курс не обговорювався на торгових переговорах у Вашингтоні.
Єна зростала на переговорах в очікуванні того, що країни можуть домовитись про зміцнення єни по відношенню до долара. Але з огляду на те, що довгі позиції по єні є найвищими за весь час спостережень, починаючи з 1986 року, прибуток може бути зведений нанівець, якщо угоду не буде укладено.
Індекс долара зупинився на позначці 99,5 і також зазнав збитків четвертий тиждень поспіль.
Торгівля, ймовірно, буде млявою під час великодніх канікул.
Роздрібні продажі в США зросли найбільше за останні два роки, а голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, схоже, не поспішає знижувати відсоткові ставки.
Тим не менш, імпульс до продажу доларів продовжує наростати.
«Ми не вважаємо, що це справжня дедоларизація, і не бачимо реального ризику для статусу долара як резервної валюти», - зазначають аналітики Citi на чолі з керівником відділу ставок G10 Деніелом Тобоном у своїй записці.
«Однак світ має надлишкову вагу американських активів», - зазначають вони. Зрештою, цей потік «продажу Америки» може серйозно обтяжити долар США цього року".
У своїй замітці, Citi прогнозує, що євро досягне максимуму в районі 1,20 долара в найближчі 6-12 місяців, перш ніж долар зможе почати зміцнюватися.
Падіння долара вже вивело новозеландський долар з його недавнього діапазону і близьке до того, щоб зробити те ж саме з австралійським доларом.
У четвер ківі перевищив 50-денну та 200-денну ковзаючі середні на рівні $0,5932, але не зміг просунутися далі, незважаючи на несподівано високі показники інфляції, оскільки зростання цін виглядало тимчасовим і навряд чи завадить зниженню процентних ставок.
Австралієць завис на позначці $0,6367 напередодні виходу даних по зайнятості. Стерлінг отримав перепочинок на рівні $1,3216, після того, як в середу інфляція виявилася м'якшою, ніж очікувалося.
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