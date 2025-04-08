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Ціни на золото зростають з 3-тижневого мінімуму. Нова митна загроза Трампа знову розпалює попит на прихисток
10:11 08.04.2025 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, відновившись з тритижневого мінімуму, оскільки інвестори шукали безпеки на тлі ескалації торгової напруженості між США і Китаєм.
Станом 08:12 EET спотова ціна на золото зросла на 0,7% до $3 002,68 за унцію.
На попередній сесії золото впало нижче $3 000 за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 13 березня, оскільки інвестори ліквідовували свої позиції, щоб покрити збитки на інших фінансових ринках.
«Золото традиційно є надійним прихистокм, але іноді інвестори продають його разом з іншими класами активів, щоб покрити збитки в інших місцях», - відзначають аналітики ING в своїй замітці.
Ф'ючерси на золото з терміном дії в червні виросли в понеділок на 1% до $3 024,0 за унцію.
Привабливість жовтого металу як прихистку відновилася після того, як президент США Дональд Трамп в понеділок пригрозив ввести додаткові 50% мита на китайські товари, якщо Пекін не скасує нещодавнє 34% підвищення мит на американський імпорт.
Цей агресивний крок підживлював нові побоювання щодо повномасштабної торговельної війни, спонукаючи до втечі в золото.
У відповідь Міністерство торгівлі Китаю пообіцяло, що «боротиметься до кінця», якщо Вашингтон запровадить нові мита, що викликає занепокоєння щодо подальших економічних потрясінь і спровокує ризиковані настрої на ринках по всьому світу.
«Ми вважаємо, що розпродаж золота буде нетривалим, оскільки невизначеність у сфері торгівлі і тарифів продовжує підтримувати його привабливість як активу-прихиску», - пишуть аналітики ING, коментуючи падіння в понеділок.
«Ми вважаємо, що центральні банки продовжать купувати золото, оскільки геополітична напруженість і економічна невизначеність підштовхують їх до збільшення асигнувань в активи-прихиски», - додали вони.
Триваюча слабкість долара США і зростаючі ставки на зниження процентних ставок Федеральним резервом також надали підтримку злиткам.
Індекс долара США знизився на 0,4% на азіатських торгах у вівторок.
Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на срібло зросли на 1,3% до $29,970 за унцію, а ф'ючерси на платину - на 0,5% до $919,0 за унцію.
Ціни на мідь зросли у вівторок, продовживши зростання, однак тарифні проблеми обмежили зростання.
Інвестори сподівалися, що Китай оприлюднить новий пакет стимулів для подолання очікуваного економічного спаду, спричиненого тарифами Трампа.
У понеділок агентство Bloomberg повідомило, що китайські політики на вихідних обговорювали потенційні кроки для підтримки економіки і ринків на тлі тарифних загроз Трампа, в тому числі прискорене стимулювання для збільшення споживання.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $8 783,50 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні знизилися на 0,3% до $4,3165 за фунт.
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