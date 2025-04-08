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Долар слабшає, оскільки трейдери шукають безпечні гавані на тлі митних потрясінь
07:57 08.04.2025 |
Валюти-прихістки єна та швейцарський франк у вівторок досягли шестимісячних максимумів, в той час як долар США зазнав значних втрат, оскільки фінансові ринки намагалися впоратися зі зростаючими побоюваннями щодо рецесії після запровадження президентом Дональдом Трампом масштабних мит.
Валютні ринки в Азії були нестабільними, але на диво спокійними після волатильного 24-годинного періоду, коли долар відіграв значні втрати по відношенню до валют-прихістків, оскільки трейдери оцінювали ризик швидкої ескалації торгової війни.
Світові акції різко впали після того, як Трамп оголосив про мита минулого тижня. Китай і Європейський Союз швидко відповіли, запропонувавши власні вищі мита, на що Трамп, у свою чергу, пригрозив відповісти ще вищими митами.
Що стосується валют, то минулого тижня інвестори вкладали кошти в японську єну і швейцарський франк, шукаючи притулку від ринкових потрясінь у традиційних «тихих гаванях».
Востаннє єна дещо зміцнилась на рівні 147,325 за долар, що близько до шестимісячного максимуму в 144,82, досягнутого в п'ятницю. Швейцарський франк востаннє коштував 0,85665 за долар США, що також близько до шестимісячного максимуму, досягнутого на попередній сесії.
Хоча долар зазвичай вважається активом-прихістком, цей статус, схоже, руйнується, оскільки невизначеність щодо мит і занепокоєння з приводу їх впливу на зростання США посилюються.
Євро подорожчав на 0,58% до $1,0967, недалеко від шестимісячного максимуму, досягнутого минулого тижня, в той час як фунт стерлінгів виріс на 0,44% до $1,27795, за дрібку від місячного мінімуму, якого він торкнувся на попередній сесії.
«Нинішня волатильність є повністю результатом політичного вибору адміністрації Трампа, а це означає, що, в разі його зміни, вплив на фінансові ринки, ймовірно, також буде зворотнім», - сказав Натан Лім, головний інвестиційний директор Lonsec Investment Solutions.
Інвестори вважають, що зростаючий ризик економічного спаду може призвести до зниження процентних ставок у США вже в травні, а за умови подальшого пом'якшення в цьому році, це підірве перевагу долара в дохідності.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, у вівторок знизився на 0,44%. З моменту оголошення мит минулого тижня індекс знизився більш ніж на 1%.
Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі в понеділок заявив, що в той час як бізнес стурбований митами, центральний банк повинен враховувати «тверді дані» у своїй політичній реакції.
Кевін Гордон, старший інвестиційний стратег Charles Schwab, сказав, що ФРС все ще обмежена у своїх діях відносно високою інфляцією.
«Я не бачу, як і чому агресивне зниження ставок ФРС може вирішити цю проблему, або де ми отримаємо монетарні чи фіскальні стимули, які зазвичай з'являються на сцені в середині або наприкінці «ведмежого» ринку».
Чутливі до ризиків австралійський та новозеландський долари впали по відношенню до свого американського колеги минулого тижня.
Австралійський долар виріс на 0,6% до $0,6025, але все ще знаходиться близько до п'ятирічного мінімуму, якого він торкнувся в понеділок. Ківі подорожчав на 0,45% до $0,5575 напередодні засідання в середу, на якому, як очікується, центральний банк Нової Зеландії знизить ставки.
Китайський юань впав до найслабшого рівня з 2023 року після того, як центральний банк трохи послабив контроль над валютою, що, на думку аналітиків, було спробою протистояти удару по експорту від посилення торгової війни.
Джеймс Еті, менеджер з фіксованого доходу в Marlborough, сказав, що люди все ще сподіваються, що найбільш каральні мита можуть бути знижені шляхом переговорів, але зазначив, що ризики зниження все ще існують.
«Як і де ми закінчимо, буде залежати від митних переговорів, ключових економічних даних і реакції центрального банку. Якщо захисні фондові сектори почнуть демонструвати гірші результати, це означатиме, що ми перейшли в режим «продати все»».
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