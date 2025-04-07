Ціни на золото досягли 3-тижневого мінімуму, оскільки ринкові потрясіння змушують інвесторів виводити гроші

Ціни на золото впали до тритижневого мінімуму на азіатських торгах у понеділок, оскільки інвестори ліквідували позиції, щоб покрити збитки на інших ринках на тлі посилення напруженості в світовій торгівлі та зростаючих побоювань глобальної рецесії.

Станом на 08:12 EET спот-золото впало на 0,5% до 3023,10 доларів за унцію, що є найнижчим рівнем з 13 березня.

Минулого тижня золото сягало послідовних рекордів, але впало після оголошення Трампом мит.

Ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, у понеділок майже не змінилися на рівні 3039 доларів США за унцію.

Зниження золота, яке зазвичай розглядається як безпечна гавань, відбувається, незважаючи на ширші настрої щодо ризику, оскільки трейдери зважували потенційні наслідки різких мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

2 квітня Трамп оприлюднив загальні 10% мита на весь імпорт і вищі цільові мита до 49% на товари з ключових торгових партнерів, включаючи Китай і Європейський Союз.

Цей крок сколихнув світові ринки: Китай у відповідь ввів 34% мита на широкий спектр імпортних товарів із США, а ЄС сигналізував про скоординовану відповідь. Ескалація торговельної війни породила побоювання щодо різкого уповільнення світового зростання.

Тижнем раніше Goldman Sachs підвищив свій прогноз щодо рецесії у 2025 році до 45% з 35%, а JPMorgan збільшив свою оцінку ймовірності глобальної рецесії цього року до 60% з попередніх 40%.

«Навіть золото, яке традиційно є безпечною гаванню, впало з рекордно високої позначки, досягнутої на початку минулого тижня, оскільки інвестори розпродали дорогоцінний метал разом з іншими класами активів, щоб покрити збитки в інших місцях», - йдеться в записці аналітиків ING.

Тривала слабкість долара США та зростання бетів на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою надали певну підтримку золоту, оскільки падіння було набагато меншим порівняно з іншими фінансовими ринками.

Індекс долара США впав на 0,5% на азіатських торгах у понеділок, що призвело до зростання деяких дорогоцінних металів.

Ф'ючерси на срібло підскочили на 2% до 29,805 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на платину незначно змінилися до 914,35 доларів за унцію.

Ціни на мідь зросли в п'ятницю після тижневої втрати, оскільки слабший долар дав перепочинок, однак занепокоєння щодо мит обмежили зростання.

"Глобальна торгова війна є ведмежою для промислових металів у контексті уповільнення глобального зростання. Китай є найбільшим споживачем промислових металів, тому торгова війна з США становить особливий інтерес для ринків металів", - додали аналітики ING.

Порівняльні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,1% до 8846,50 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в травні, знизилися на 0,3% до 4,4389 доларів за фунт.