Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото досягли 3-тижневого мінімуму, оскільки ринкові потрясіння змушують інвесторів виводити гроші
10:14 07.04.2025 |
Ціни на золото впали до тритижневого мінімуму на азіатських торгах у понеділок, оскільки інвестори ліквідували позиції, щоб покрити збитки на інших ринках на тлі посилення напруженості в світовій торгівлі та зростаючих побоювань глобальної рецесії.
Станом на 08:12 EET спот-золото впало на 0,5% до 3023,10 доларів за унцію, що є найнижчим рівнем з 13 березня.
Минулого тижня золото сягало послідовних рекордів, але впало після оголошення Трампом мит.
Ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, у понеділок майже не змінилися на рівні 3039 доларів США за унцію.
Зниження золота, яке зазвичай розглядається як безпечна гавань, відбувається, незважаючи на ширші настрої щодо ризику, оскільки трейдери зважували потенційні наслідки різких мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом.
2 квітня Трамп оприлюднив загальні 10% мита на весь імпорт і вищі цільові мита до 49% на товари з ключових торгових партнерів, включаючи Китай і Європейський Союз.
Цей крок сколихнув світові ринки: Китай у відповідь ввів 34% мита на широкий спектр імпортних товарів із США, а ЄС сигналізував про скоординовану відповідь. Ескалація торговельної війни породила побоювання щодо різкого уповільнення світового зростання.
Тижнем раніше Goldman Sachs підвищив свій прогноз щодо рецесії у 2025 році до 45% з 35%, а JPMorgan збільшив свою оцінку ймовірності глобальної рецесії цього року до 60% з попередніх 40%.
«Навіть золото, яке традиційно є безпечною гаванню, впало з рекордно високої позначки, досягнутої на початку минулого тижня, оскільки інвестори розпродали дорогоцінний метал разом з іншими класами активів, щоб покрити збитки в інших місцях», - йдеться в записці аналітиків ING.
Тривала слабкість долара США та зростання бетів на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою надали певну підтримку золоту, оскільки падіння було набагато меншим порівняно з іншими фінансовими ринками.
Індекс долара США впав на 0,5% на азіатських торгах у понеділок, що призвело до зростання деяких дорогоцінних металів.
Ф'ючерси на срібло підскочили на 2% до 29,805 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на платину незначно змінилися до 914,35 доларів за унцію.
Ціни на мідь зросли в п'ятницю після тижневої втрати, оскільки слабший долар дав перепочинок, однак занепокоєння щодо мит обмежили зростання.
"Глобальна торгова війна є ведмежою для промислових металів у контексті уповільнення глобального зростання. Китай є найбільшим споживачем промислових металів, тому торгова війна з США становить особливий інтерес для ринків металів", - додали аналітики ING.
Порівняльні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,1% до 8846,50 доларів за тонну, тоді як ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в травні, знизилися на 0,3% до 4,4389 доларів за фунт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій різко знижуються, Stoxx Europe 600 на мінімумі з січня 2024 р.
|Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1192 грн/$1
|Минулого тижня Нацбанк продав найменшу суму валюти з початку року – $392 млн
|Tether планує створити новий стейблкоїн у разі обмежень у США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.04.25
|Ціни на золото досягли 3-тижневого мінімуму, оскільки ринкові потрясіння змушують інвесторів виводити гроші
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік