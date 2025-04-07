Єна, швейцарський франк підскочили на волатильній торгівлі на тлі зростання побоювань щодо глобальної рецесії

У понеділок інвестори вкладали кошти в безпечні валюти, такі як єна та швейцарський франк, і масово продавали чутливий до ризиків австралійський долар на тлі поглиблення обвалу ринку від запровадження президентом США Дональдом Трампом масштабних мит та зростання побоювань щодо глобальної рецесії.

Азійські фондові ринки та ф'ючерси на Волл-стріт впали, а інвестори зробили ставку на те, що зростаючий ризик рецесії може призвести до зниження процентних ставок у США вже в травні.

Долар знизився на 0,45% по відношенню до ієни до 146,21, але дещо відіграв втрати після падіння більш ніж на 1% по відношенню до японської валюти на початку сесії.

«Основною темою був продаж USD/JPY, тому що це хороший індикатор рецесії в США, і це хороший індикатор прибутковості в США, а прибутковість в США впала», - сказав Брент Доннеллі, президент маркет-мейкерської та аналітичної компанії Spectra Markets.

Швейцарський франк підскочив більш ніж на 0,6% до 0,8548 за долар, продовживши своє 2,3% зростання проти долара США минулого тижня.

Обидві валюти стали значними переможцями після останнього митного залпу Трампа, в той час як інші валюти не виграли.

Австралієць впав до п'ятирічного мінімуму на початку сесії, але потім частково відіграв частину втрат і за підсумками торгів знизився на 0,66% до $0,6005.

Новозеландський долар, який також є індикатором ризику, знизився на 0,38% до $0,5575, після того, як на початку сесії він також впав більш ніж на 1%.

"Сьогодні вранці справи пішли від поганого до гіршого", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Якщо ці заяви не будуть скасовані, то ми наближаємося до події з ліквідністю, і ліквідність буде висмоктана з цих ринків у великих обсягах по всіх класах активів».

Минулого тижня заяви Трампа про мита знищили вартість американських акцій на суму майже 6 трильйонів доларів. Відповідаючи на запитання про наслідки, Трамп у неділю сказав, що іноді для виправлення ситуації потрібні ліки, додавши, що він не навмисно викликав розпродаж на ринках.

Понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торговельні переговори. Китай, який завдав удару у відповідь низкою контрзаходів, включаючи додаткові збори в розмірі 34% на всі американські товари, заявив у суботу, що «ринок сказав своє слово».

Активи, такі як державні облігації та золото, також зросли на захисних торгах.

Хоча долар також зазвичай вважається активом-прихістком, цей статус, схоже, випаровується, оскільки невизначеність щодо тарифів і занепокоєння з приводу їх впливу на зростання США посилюються.

По відношенню до кошика валют курс долара майже не змінився і склав 102,81, після падіння на 1% минулого тижня.

«З огляду на те, що США знаходяться в епіцентрі торгової війни, долар страждає від відтоку капіталу», а інвестори «прагнуть ... диверсифікувати свої вкладення в американські активи», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

Євро виріс на 0,03% до $ 1,0967 в Азії, в той час як фунт стерлінгів знизився на 0,11% до $ 1,2892.

Трейдери збільшили бети на подальше зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році, вважаючи, що політикам доведеться пом'якшувати політику більш агресивно, щоб підтримати зростання найбільшої економіки світу.

Ринки припускають, що ймовірність зниження ставки ФРС у травні становить близько 55%, а ф'ючерси тепер вказують на зниження ставки більш ніж на 100 базисних пунктів до грудня цього року. Раніше інвестори очікували, що ФРС залишить ставки без змін наступного місяця.

Голова ФРС Джером Пауелл попередив у п'ятницю, що ще занадто рано говорити про те, якою має бути правильна реакція центрального банку.

Материковий юань впав до більш ніж двомісячного мінімуму на рівні 7,3145 за долар після того, як центральний банк Китаю встановив середній курс - навколо якого юань може торгуватися в 2%-ному коридорі - на найнижчому рівні з 3 грудня.

Його офшорний аналог подешевшав більш ніж на 0,3% до 7,3193 за долар.