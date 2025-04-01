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S&P, Nasdaq продемонстрували значне квартальне падіння на тлі митних потрясінь Трампа

07:39 01.04.2025 |

Фінанси

 

У понеділок S&P 500 та Nasdaq Composite продемонстрували найгірші квартальні показники з 2022 року, оскільки невизначеність щодо економічного порядку денного адміністрації Трампа сколихнула американські фондові ринки в першому кварталі 2025 року.

Обидва індекси також сильно постраждали в березні, зафіксувавши найбільше місячне падіння з грудня 2022 року, коли президент США Дональд Трамп запровадив низку нових мит, що викликало побоювання глобальної торговельної війни, яка зашкодить економічному зростанню та підстьобне інфляцію.

За квартал S&P 500 впав на 4,6%, а Nasdaq Composite - на 10,5%. Промисловий індекс Доу-Джонса теж не мав імунітету від занепокоєння, знизившись на 1,3% за перші три місяці.

«Інвестори, більш-менш в першому кварталі, розвели руками, оскільки ви дійсно не можете торгувати навколо цього», - сказав Адам Тернквіст, головний технічний стратег LPL Financial.

Технологічні компанії «Великої сімки», які піднімали ринки вгору під час «бугаєвого» ринку, що тривав впродовж 2023 і 2024 років, стали важким тягарем для американських фондових ринків, оскільки інвестори розпродавали компанії, що зростали.

Акції Tesla впали майже на 36% в першому кварталі, а Nvidia - майже на 20%.

«Наш головний урок першого кварталу полягає в тому, що диверсифікація не померла», - сказав Майкл Рейнольдс, віце-президент з інвестиційної стратегії Glenmede.

«Незалежно від того, чи розглядаєте ви класи активів між собою, чи всередині них, якщо ви уникнули небезпеки ринкової концентрації, ви насправді втрималися на досить високому рівні порівняно з деякими провідними індексами».

У той час як інформаційні технології та споживчі товари - обидва сектори з великим впливом великих технологічних компаній - продемонстрували двозначне падіння у відсотках за квартал, більшість з 11 секторів S&P зросли за той самий період, на чолі з енергетичним сектором, який зріс на 9,3%.

У понеділок і S&P 500, і Dow тимчасово позбулися невизначеності навколо майбутніх митних планів адміністрації Трампа, які, як очікується, будуть більш детально викладені в середу.

У неділю Трамп заявив, що очікувані мита, які він має намір оголосити, стосуватимуться всіх країн. Він вже запровадив мита на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив тарифи на товари з Китаю.

S&P 500 виріс на 30,91 пункту, або на 0,55%, до 5 611,85 пункту, а Dow Jones Industrial Average виріс на 417,86 пункту, або на 1%, до 42 001,76 пункту. Nasdaq Composite втратив 23,70 пункти, або 0,14%, до 17 299,29. Фінансовий індекс S&P

Фінансові акції допомогли підняти S&P 500 в понеділок. Акції Discover Financial Services та Capital One Financial зросли на 7,5% та 3,3% відповідно, оскільки інвестори зробили ставку на те, що їхнє злиття буде схвалене регуляторами.

Індекс споживчих товарів S&P 500, який часто вважається безпечною гаванню на фондових ринках, був лідером серед інших секторів, хоча і зріс на 1,6%. Енергетика також зросла, слідуючи за стрибком цін на нафту.

Індекс волатильності CBOE, так званий індикатор страху на Волл-стріт, підскочив до двотижневого максимуму на рівні 22,28 пунктів.

Внаслідок митної невизначеності Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США до 35% з 20%, знизив цільовий показник S&P 500 на кінець року до 5700 і спрогнозував подальше зниження процентних ставок Федеральним резервом.

У центрі уваги цього тижня також будуть економічні дані, в тому числі опитування ділової активності ISM і важливий звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі. Цього тижня також заплановані виступи кількох представників центрального банку США, в тому числі голови ФРС Джерома Пауелла.

Акції виробників ліків впали після повідомлень про те, що головний чиновник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США був змушений піти у відставку. Moderna впала на 8,9%.

Компанії з генної терапії Taysha Gene Therapies і Solid Biosciences впали на 28% і 14,4% відповідно.

Щодо новин про угоди, то Rocket Companies впала на 7,4% після того, як іпотечний кредитор заявив, що погодився на придбання компанії Mr. Cooper Group за 9,4 мільярда доларів. Ця заява призвела до зростання акцій іпотечного кредитора на 14,5%.
За матеріалами: investing.com
 

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