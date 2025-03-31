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АНАЛІТИКА

НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів

09:59 31.03.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) презентувала Раді з фінансової стабільності (РФС) на виконання вимог Меморандуму з МВФ модель розподілу з Національним банком України ролей і обов'язків для регулювання ринку віртуальних активів.

"Повноваження НКЦПФР: ⁠нагляд щодо емісії, публічної пропозиції та допуску до торгів усіх токенів, окрім ЕМТ (токени електронних грошей)... Повноваження НБУ: ⁠нагляд щодо емісії, публічної пропозиції та допуску до торгів EMT", - описала Комісія в пресрелізі ключову пропозицію.

Згідно із нею, НКЦПФР також проводитиме ⁠авторизацію та нагляд за здійсненням діяльності емітентами ART (токенів, прив'язані до активів), постачальниками послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, окрім послуг обміну віртуальних активів на гроші, а також займатиметься протидією зловживанням щодо усіх токенів, окрім ЕМТ.

В свою чергу на НБУ, на погляд Комісії, варто покласти ⁠авторизацію та нагляд за здійсненням діяльності емітентами ЕМТ та за постачальниками послуг з обміну віртуальних активів на гроші, а також ⁠протидію зловживанням щодо EMT.

НКЦПФР зазначила, що така модель розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

"Члени РФС погодилися з необхідністю подальшого глибшого опрацювання зазначеного питання із урахуванням моделі регулювання, що має бути підготовлена спільно Національним банком і НКЦПФР", - у свою чергу вказало Міністерство фінансів у власному прес-релізі за результатами засідання РФС.

Голова профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі Асоціації українських банків цього тижня в Києві повідомив, що законопроєкт про віртуальні активи може бути внесений в Раду у першій половині квітня.

"Законопроєкт складний тим, що ми робимо це вперше, і ризик помилок є дуже високий. Закон складний і в частині податковій, і в частині основного закону", - сказав він.

Гетманцев відзначив, що особисто він схильний до рішення, щоб регулятором цього ринку був Національний банк.

"Інституційно спроможна інституція, яка довела неодноразово свою ефективність і професійність прийняття рішень. Але точно не Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. Це, на жаль, негативний приклад регулятора", - пояснив він свою думку.

За словами голови комітету, якщо регулятором буде Національний банк, то він міг би отримати ширші повноваження на рівні закону для регулювання ринку своїми підзаконними актами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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