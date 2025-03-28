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Акції в Азії падають на хвилюванні щодо мит Трампа. Японія падає на гарячому токійському індексі споживчих цін
08:01 28.03.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, продовживши нещодавні втрати, оскільки інвестори залишалися на межі через митну політику президента США Дональда Трампа.
Японські ринки продемонстрували найгірші результати в регіоні, особливо після того, як більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції з Токіо посилили бети на швидке підвищення ставки Банком Японії.
Найбільших втрат зазнали автомобільний і технологічний сектори, причому акції автомобільних компаній все ще не оговталися від оголошення Трампа про 25%-ві мита на цей сектор. Технологічний сектор постраждав від постійних збитків виробників мікросхем на тлі зростаючого занепокоєння щодо надлишку пропозиції в галузі центрів обробки даних зі штучним інтелектом.
Регіональні ринки слабо відреагували на падіння Волл-стріт, який падає другу сесію поспіль через занепокоєння щодо мит Трампа. Президент США має намір ввести ще більше мит 2 квітня.
Ф'ючерси на американські фондові індекси були стриманими на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до прийдешніх даних по індексу цін PCE, які дадуть більше інформації про інфляцію в США.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найгірші результати в Азії в п'ятницю, втративши більше 2% кожен.
Втрати обох індексів були викликані, головним чином, побоюваннями щодо підвищення процентних ставок в країні після того, як дані по індексу споживчих цін в Токіо за березень виявилися вищими, ніж очікувалося, але все одно перевищили річний цільовий показник Банку Японії на рівні 2%.
Це призвело до того, що аналітики почали враховувати більшу ймовірність того, що Банк Японії може підвищити ставки вже в травні, оскільки він намагається стримати інфляційний тиск і відучити економіку від монетарної підтримки.
Японські акції також зазнали удару через тривалу слабкість акцій важких автомобільних компаній, таких як Toyota Motor Corp і Honda Motor Co Ltd. Акції двох найбільших автовиробників країни впали майже на 5% кожен, продовживши різкі втрати попередньої сесії після оголошення Трампом мит.
Втрати в основних технологічних акціях також були значними.
Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1,7% на тлі аналогічної тенденції, враховуючи, що акції технологічних компаній та виробників мікросхем є одними з найвагоміших в індексі. Hyundai Motor - третій за величиною автовиробник у світі за обсягом продажів - впав на 4,2%, а гігант з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix - на 3,5%.
На Тайвані TSMC - найбільший у світі виробник мікросхем - впав на 0,9%, а гігант зі складання електроніки Hon Hai Precision Industry Co Ltd - на 3,4%.
Акції технологічних компаній впали через зростаючі питання щодо надлишку пропозиції в галузі центрів обробки даних для штучного інтелекту - ключового джерела попиту на чіпи - після того, як великий інвестор корпорація Microsoft скасувала кілька договорів оренди центрів обробки даних.
Більш широкі азіатські ринки були менш негативними: китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили близько 0,2% і 0,4% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,3%, але був на шляху до того, щоб компенсувати всі свої втрати на початку тижня.
Китайські акції значно випередили своїх конкурентів у 2025 році на тлі зростаючого оптимізму щодо можливостей штучного інтелекту в країні, а також завдяки більшому стимулюванню з боку Пекіна. Зараз основна увага прикута до даних індексу менеджерів із закупівель за березень, які будуть опубліковані в понеділок, щоб отримати додаткові підказки.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,2% перед засіданням Резервного банку Австралії наступного тижня, на якому, як очікується, центробанк залишить ставки без змін.
Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,1% після досягнення серії рекордних максимумів цього тижня, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на флет-відкриття.
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