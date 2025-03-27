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Акції в Азії постраждали від автомобільних мит Трампа та сумніви щодо центрів обробки даних ШІ. Китай стабільний
08:18 27.03.2025 |
Більшість азіатських акцій впали в четвер після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення автомобільних мит, що посилило занепокоєння щодо його торговельної політики.
Основні акції технологічних компаній і виробників мікросхем також впали разом зі своїми американськими колегами через зростаюче занепокоєння з приводу потенційного надлишку пропозиції в центрах обробки даних і поставок обчислювальної техніки для індустрії штучного інтелекту.
Японські акції найбільше постраждали в Азії, враховуючи високу концентрацію автовиробників і технологічних компаній на індексі Nikkei, в той час як китайські ринки були стабільними.
Гонконгські акції зросли завдяки місцевим технологічним компаніям, які в останні місяці все більше відривалися від своїх американських і світових аналогів, на тлі оптимізму щодо перспектив ШІ в Китаї і більшого стимулювання з боку Пекіна.
Більш широкі регіональні ринки успадкували слабкість своїх американських колег, оскільки Волл-стріт обвалилася через митні погрози Трампа. Його 25% мита на автомобілі набудуть чинності з 2 квітня, і очікується, що в цей день президент США також оголосить про введення інших мит.
Ф'ючерси на американські фондові індекси незначно впали на торгах в Азії.
Японський індекс Nikkei 225 показав найгірші результати в четвер, втративши 1,1%, в той час як південнокорейський KOSPI знизився на 1%.
Ці два індекси показали найгірші результати в Азії, враховуючи їх значну залежність від акцій автомобілебудування та технологічних компаній. Японський індекс TOPIX втратив 0,7%.
Серед найбільших азійських автовиробників японські Honda Motor, Nissan Motor Co., Ltd. та Toyota Motor Corp впали від 2,6% до 3,1%. Південнокорейська Hyundai Motor впала на 3,8%, незважаючи на те, що нещодавно виділила 21 мільярд доларів на розширення своєї діяльності в США, що може допомогти їй захиститися від американських мит.
Коментарі Трампа щодо автомобільних мит викликали нові занепокоєння щодо впливу його торговельно-економічного порядку денного. Очікується, що 2 квітня внесе більше ясності в це питання, оскільки наступного тижня Трамп має оприлюднити відповідні мита проти основних американських торговельних партнерів.
Азіатські акції технологічних компаній і виробників мікросхем впали в четвер, причому втрати були сконцентровані на тих, хто сильно залежить від американської індустрії штучного інтелекту. Це сталося після того, як американські технологічні гіганти впали за одну ніч на тлі зростаючих сумнівів щодо попиту на ШІ і надлишку інфраструктури передачі даних.
Постачальники корпорації NVIDIA, TSMC і Hon Hai Precision Industry Co Ltd, впали на 1,8% і 2,4% на торгах в Тайбеї, в той час як японська Advantest Corp. знизилася майже на 7%. Південнокорейська SK Hynix Inc втратила близько 2%.
Втрати акцій технологічних компаній відбулися разом з їх американськими аналогами після того, як TD Cowen заявила, що великий інвестор в області ШІ Microsoft Corporation скасував кілька договорів оренди дата-центрів в США і Європі, що викликає побоювання щодо надлишку пропозиції в секторі обчислень зі штучним інтелектом. Такий сценарій може призвести до скорочення попиту на основних виробників чіпів і серверів, в результаті чого акції Nvidia впали майже на 6% в середу.
Китайські ринки були винятком: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо зросли в материковому Шанхаї. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,3%, а місцеві акції технологічних компаній, схоже, все більше захищаються від зустрічних вітрів, з якими стикаються їхні американські колеги.
Оптимізм щодо можливостей штучного інтелекту в Китаї зріс цього тижня після того, як компанія DeepSeek, а також технологічні гіганти Tencent і Baidu випустили нові моделі штучного інтелекту.
Ринки також стежили за новими сигналами щодо стимулювання з боку Пекіна, а також за даними ключового індексу менеджерів із закупівель, які мають бути опубліковані наступного тижня.
Інші азіатські ринки були переважно негативними. Австралійський ASX 200 впав на 0,5% через перспективу запровадження Трампом тарифів на сировинні товари. У центрі уваги також було засідання Резервного банку Австралії наступного тижня.
Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,5% до рекордного рівня, оскільки відраза до технологій і автомобілів підштовхнула інвесторів до більш безпечних секторів, таких як фінанси, які складають більшу частину індексу Straits Times.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як нещодавній підйом індійських акцій вичерпався.
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