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АНАЛІТИКА

Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів

09:55 28.03.2025 |

Новини IT

 

Стримінговий сервіс Netflix додав підтримку формату HDR10+, який покращує якість зображення завдяки динамічним метаданим.

Новий формат дає змогу точніше відображати деталі в темних і світлих сценах, забезпечуючи більш насичені кольори та контраст і зменшуючи зернистість відеоконтенту.

Для перегляду фільмів та серіалів у HDR10+ потрібна підписка Netflix Premium і пристрій, що підтримує цей формат.

Netflix планує поширити підтримку HDR10+ на весь каталог HDR-контенту до кінця 2025 року, що особливо актуально для власників телевізорів Samsung, які не оснащені технологією Dolby Vision.

Netflix опублікував два кадри, які показують різницю "до" і "після" впровадження HDR10+ (перша картинка HDR10, друга - HDR10+):

Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів

 

Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів
За матеріалами: gagadget.com
 

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