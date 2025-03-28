Netflix впровадив підтримку HDR10+ - це новий стандарт якості для онлайн-кінотеатрів

Стримінговий сервіс Netflix додав підтримку формату HDR10+, який покращує якість зображення завдяки динамічним метаданим.

Новий формат дає змогу точніше відображати деталі в темних і світлих сценах, забезпечуючи більш насичені кольори та контраст і зменшуючи зернистість відеоконтенту.

Для перегляду фільмів та серіалів у HDR10+ потрібна підписка Netflix Premium і пристрій, що підтримує цей формат.

Netflix планує поширити підтримку HDR10+ на весь каталог HDR-контенту до кінця 2025 року, що особливо актуально для власників телевізорів Samsung, які не оснащені технологією Dolby Vision.

Netflix опублікував два кадри, які показують різницю "до" і "після" впровадження HDR10+ (перша картинка HDR10, друга - HDR10+):