Фінансові новини
- |
- 28.03.25
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд скасував застарілі норми щодо ліцензування інвестицій українців за кордоном
17:47 28.03.2025 |
Кабінет міністрів України скасував низку неактуальних нормативно-правових актів, що регулювали видачу ліцензій на майнові інвестиції резидентів України за кордоном.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"У межах реформи дерегуляції очищаємо правове поле від неактуальних нормативних актів. Уряд визнав такими, що втратили чинність, три постанови та п'ять окремих норм в нормативних актах, якими регулювався порядок отримання українськими підприємцями ліцензій на майнові інвестиції за кордон", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, указ, який передбачав отримання таких ліцензій, було скасовано раніше, проте відповідні норми продовжували існувати в нормативно-правовому полі як пережиток минулого.
Зазначається, що необхідність отримання ліцензій на майнові інвестиції за кордоном була запроваджена указом Президента ще у 1995 році. За весь період дії указу надійшло близько 170 заявок на отримання таких ліцензій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Путіна заявили, що можуть вийти з домовленості щодо перемир'я в енергетиці
ТОП-НОВИНИ
|Ворог обстріляв об'єкти «Нафтогазу», пошкоджено газовидобувні потужності
|Кабмін прокоментував нову угоду про надра зі США: Це робоча версія, ми формуємо свою позицію
|Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом
|У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Уряд скасував застарілі норми щодо ліцензування інвестицій українців за кордоном
|Пишний розповів, коли обговорять дизайн монет при переході від копійок до шагів
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,4775 грн/$1
|Ринки акцій Європи переважно знижуються наприкінці тижня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.03.25
|Золото злетіло до рекордного максимуму близько $3 100 за унцію на тлі митних проблем Трампа
Бізнес
|Кількість завантажень Signal різко зросла після витоку військових планів через груповий чат посадовців Трампа
|Qualcomm подає антимонопольну скаргу на ARM у США, ЄС та Кореї
|Google повністю перенесе розробку Android у закритий режим
|SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
|Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині
|OpenAI додала в GPT-4o покращену генерацію зображень — тепер в ChatGPT за замовчанням
|Канада заморозила всі виплати знижок для автомобілів Tesla – Reuters