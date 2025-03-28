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Уряд скасував застарілі норми щодо ліцензування інвестицій українців за кордоном

17:47 28.03.2025 |

Фінанси

 

Кабінет міністрів України скасував низку неактуальних нормативно-правових актів, що регулювали видачу ліцензій на майнові інвестиції резидентів України за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"У межах реформи дерегуляції очищаємо правове поле від неактуальних нормативних актів. Уряд визнав такими, що втратили чинність, три постанови та п'ять окремих норм в нормативних актах, якими регулювався порядок отримання українськими підприємцями ліцензій на майнові інвестиції за кордон", - зазначив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, указ, який передбачав отримання таких ліцензій, було скасовано раніше, проте відповідні норми продовжували існувати в нормативно-правовому полі як пережиток минулого.

Зазначається, що необхідність отримання ліцензій на майнові інвестиції за кордоном була запроваджена указом Президента ще у 1995 році. За весь період дії указу надійшло близько 170 заявок на отримання таких ліцензій.
 

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