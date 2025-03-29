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АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо ліцензій на виробництво ППО

 

На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з деякими партнерами щодо ліцензій на виробництво протиповітряного озброєння та "доступу до складів" цих країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Ми домовилися з деякими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів із боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво ППО", - розповів глава держави.

Також Україна та партнери працюватимуть над наданням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії, а окрім цього вони домовились про інвестиції в виробництво українських дронів і ракет, додав глава держави.

На цьому ж брифінгу Зеленський повідомив, що з деякими країнами Європи є домовленість про розширення доступу України до їхніх розвідувальних даних.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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