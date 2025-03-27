Google повністю перенесе розробку Android у закритий режим

Незалежно від виробника, всі пристрої на Android мають спільну основу - відкритий код Android Open Source Project (AOSP). Протягом 16 років Google розвивала AOSP як відкрите програмне забезпечення, однак тепер компанія змінює підхід і повністю закриває процес розробки. Про це пише Android Authority.

AOSP працює за ліцензією Apache 2.0, що дозволяє будь-кому використовувати, модифікувати та поширювати операційну систему безплатно. Проте більшість змін у коді вносила саме Google, контролюючи остаточний вигляд Android. Раніше компанія підтримувала дві гілки розробки: публічну AOSP і закриту внутрішню гілку, доступну лише для партнерів із ліцензією Google Mobile Services (GMS).

Тепер Google підтвердила, що вся розробка Android буде відбуватися у внутрішніх гілках, а публічний код буде публікуватися лише під час офіційних релізів нових версій. Це має спростити процес розробки, уникнувши проблем із синхронізацією двох версій, які часто викликали конфлікти при внесенні змін.

Ця зміна не означає, що Android стає закритою системою - Google і надалі публікуватиме вихідний код нових версій, але вже після їхнього завершення. Однак розробникам, які раніше могли слідкувати за змінами в AOSP, тепер буде складніше отримувати інформацію про майбутні оновлення. Це також ускладнить роботу журналістів, які використовували AOSP для передбачення нових функцій Android і пристроїв Pixel.