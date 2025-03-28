Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Японії

Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Фукуоке через повільніше, ніж очікувалося, зростання попиту на електромобілі.

За словами місцевого губернатора Сейтаро Хатторі (Seitaro Hattori), угода про точне місце будівництва мала бути остаточно погоджена у квітні. Однак цей термін зсунувся на осінь, що, ймовірно, вплине і на термін запуску об'єкта. Передбачалося, що завод почне працювати у 2028 році, але затримка може відсунути й цю дату.

Nikkei Asia повідомило, що Toyota, як і раніше, має намір побудувати об'єкт. Однак компанія переглядає, що саме там буде вироблятися. Спочатку завод планувався для виробництва акумуляторів наступного покоління електромобілів Toyota, включно з моделями із запасом ходу до 1000 кілометрів.

Ще у 2022 році Toyota оголосила, що має намір продавати 1,5 мільйона електромобілів на рік до 2026 року. Потім мета була скоригована до 1 мільйона у 2028 році, а нещодавно знову скоротилася, тепер уже до 800 000 одиниць. Компанія не відмовляється від електромобілів, але коригує свої очікування від турбулентного ринку.

Раніше цього місяця Toyota створила нове китайське дочірнє підприємство Lexus, яке розроблятиме і вироблятиме електромобілі та акумулятори на заводі в Китаї. Завод у Шанхаї випускатиме кілька моделей виключно для китайського ринку.