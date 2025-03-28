Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Японії

10:20 28.03.2025 |

Транспорт

 

Toyota відкладає будівництво свого заводу з виробництва акумуляторів у Фукуоке через повільніше, ніж очікувалося, зростання попиту на електромобілі.

За словами місцевого губернатора Сейтаро Хатторі (Seitaro Hattori), угода про точне місце будівництва мала бути остаточно погоджена у квітні. Однак цей термін зсунувся на осінь, що, ймовірно, вплине і на термін запуску об'єкта. Передбачалося, що завод почне працювати у 2028 році, але затримка може відсунути й цю дату.

Nikkei Asia повідомило, що Toyota, як і раніше, має намір побудувати об'єкт. Однак компанія переглядає, що саме там буде вироблятися. Спочатку завод планувався для виробництва акумуляторів наступного покоління електромобілів Toyota, включно з моделями із запасом ходу до 1000 кілометрів.

Ще у 2022 році Toyota оголосила, що має намір продавати 1,5 мільйона електромобілів на рік до 2026 року. Потім мета була скоригована до 1 мільйона у 2028 році, а нещодавно знову скоротилася, тепер уже до 800 000 одиниць. Компанія не відмовляється від електромобілів, але коригує свої очікування від турбулентного ринку.

Раніше цього місяця Toyota створила нове китайське дочірнє підприємство Lexus, яке розроблятиме і вироблятиме електромобілі та акумулятори на заводі в Китаї. Завод у Шанхаї випускатиме кілька моделей виключно для китайського ринку.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Toyota
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4863
  0,0781
 0,19
EUR
 1
 44,7471
  0,0759
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес