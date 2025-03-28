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В україців нарахували понад 185 мільйонів рахунків у банках
22:40 28.03.2025 |
Станом на початок 2025 року фізичні особи відкрили майже 185,2 млн рахунків в українських банках, а також 502 тис. рахунків у небанківських надавачах платіжних послуг.
За даними банків і фінансових компаній, загалом рахунки мають 80,3 млн фізичних осіб та 3,4 юридичних осіб, з них 2,4 млн - ФОП, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
Разом кількість користувачів - фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які відкрили в них рахунки, досягла майже 84 млн. Це майже на 2% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2024 - 82 млн осіб)", - зазначається у повідомленні.
Загальна ж кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 4% порівняно з попереднім роком - до 193 млн (станом на 01.01.2024 - 185 млн).
При цьому переважна більшість рахунків фізичних осіб - поточні (166,2 млн), ще 19,5 млн - вкладні.
"Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки", - зазначається у повідомленні.
Водночас зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно.
Понад три чверті всіх користувачів, які мають рахунки, обслуговуються дистанційно: 89,85% суб'єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року - 89,15% суб'єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб).
У Нацбанку пояснили, що законодавство не обмежує користувачів у відкритті рахунків. Отже, одна й та сама людина чи суб'єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.
За даними НБУ, минулого року рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.
У Нацбанку пояснили, що законодавство не обмежує користувачів у відкритті рахунків. Отже, одна й та сама людина чи суб'єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.
За даними НБУ, минулого року рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.
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