Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В україців нарахували понад 185 мільйонів рахунків у банках

В україців нарахували понад 185 мільйонів рахунків у банках

 

Станом на початок 2025 року фізичні особи відкрили майже 185,2 млн рахунків в українських банках, а також 502 тис. рахунків у небанківських надавачах платіжних послуг.

За даними банків і фінансових компаній, загалом рахунки мають 80,3 млн фізичних осіб та 3,4 юридичних осіб, з них 2,4 млн - ФОП, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Разом кількість користувачів - фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які відкрили в них рахунки, досягла майже 84 млн. Це майже на 2% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2024 - 82 млн осіб)", - зазначається у повідомленні.

Загальна ж кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 4% порівняно з попереднім роком - до 193 млн (станом на 01.01.2024 - 185 млн).

При цьому переважна більшість рахунків фізичних осіб - поточні (166,2 млн), ще 19,5 млн - вкладні.

"Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки", - зазначається у повідомленні.

Водночас зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно.

Понад три чверті всіх користувачів, які мають рахунки, обслуговуються дистанційно: 89,85% суб'єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року - 89,15% суб'єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб).

У Нацбанку пояснили, що законодавство не обмежує користувачів у відкритті рахунків. Отже, одна й та сама людина чи суб'єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.

За даними НБУ, минулого року рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.

У Нацбанку пояснили, що законодавство не обмежує користувачів у відкритті рахунків. Отже, одна й та сама людина чи суб'єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.

За даними НБУ, минулого року рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес