Ринки акцій Європи переважно знижуються наприкінці тижня

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи опускається в п'ятницю, інвестори оцінюють європейські статдані та очікують даних про інфляцію в США.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:28 к. ч. знизився на 0,18% - до 545,33 пункту.

Німецький індикатор DAX втратив 0,58%, французький CAC 40 - 0,39%, італійський FTSE MIB - 0,48%, іспанський IBEX 35 - 0,44%. Британський FTSE 100 додав 0,07%.

Економіка Великої Британії в четвертому кварталі 2024 року збільшилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS), який представив остаточні дані. Дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, складеним Trading Economics

Роздрібний продаж у Великій Британії в лютому збільшився на 1% відносно попереднього місяця. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 0,3%.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в березні збільшилися на 0,9% у річному вираженні, за попередніми даними. Інфляція залишилася на лютневому рівні, який був мінімальним за чотири роки, тоді як консенсус-прогноз передбачав прискорення до 1,1%.

Споживчі витрати у Франції в лютому знизилися на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, хоча експерти очікували збільшення на 0,3%.

В Іспанії інфляція сповільнилася до 2,2% з 2,9%. Показник став мінімальним із жовтня.

Безробіття в Німеччині в березні збільшилося до максимальних з вересня 2020 року 6,3% з 6,2% місяцем раніше, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Економісти не очікували зміни показника.

Пізніше в п'ятницю буде оприлюднено лютневе значення індексу витрат на особисте споживання без урахування продуктів харчування та енергоресурсів (індекс PCE Core) - ключовий для Федеральної резервної системи показник інфляції. Аналітики прогнозують, що зростання індексу в річному вираженні прискорилося до 2,7% з 2,6% у січні.

Котирування акцій Deutsche Bank AG знижуються на 2,7%. Найбільший банк Німеччини продовжив контракт головного виконавчого директора Крістіана Севінга на три роки, до квітня 2029 року, водночас головний фінансовий директор Джеймс фон Мольтке повідомив банк, що не має наміру продовжувати контракт, що завершується в червні 2026 року.

Новим фіндиректором Deutsche Bank буде Раджа Акрам, який обіймає посаду заступника фіндиректора Morgan Stanley з 2020 року. Акрам приєднається до команди банку 1 жовтня поточного року, увійде до його ради керівників із 1 січня 2026 року і буде CFO після перехідного періоду, зазначається в повідомленні.

Ціна паперів головного конкурента, Commerzbank AG, опускається на 3,9%.

Тим часом акції Adecco Group AG дорожчають на 2,6% після того, як аналітики Goldman Sachs поліпшили рекомендацію для паперів швейцарської рекрутингової компанії до "купувати" і підвищили цільову ціну до 42 франків за акцію.

Капіталізація Ferrari NV збільшується на 2,7% після того, як італійський виробник спортивних автомобілів оголосив про плани підвищити ціни на деякі моделі в США на 10% на тлі введення підвищених мит на імпорт машин.

У Парижі більш ніж на 4% падають акції оператора сервісу міжнародних платежів Edenred, який оприлюднив річну звітність.

Ринкова вартість французького розробника відеоігор Ubisoft Entertainment підскочила майже на 10% на новинах про партнерство з китайською Tencent.