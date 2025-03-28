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У Путіна заявили, що можуть вийти з домовленості щодо перемир'я в енергетиці
14:36 28.03.2025 |
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва залишає за собою право не виконувати мораторій на обстріли об'єктів енергетики, оскільки його нібито порушує Київ. Повідомлення транслюють державні пропагандистські медіа країни-агресора.
"Російська сторона залишає за собою право в разі недотримання цього мораторію Київським режимом теж його не дотримуватися. Було б нелогічно дотримуватися нам і щоночі стикатися зі спробами ударів по нашій енергетичній інфраструктурі", - сказав Пєсков.
Він також додав, що "недотримання мораторію з боку ЗСУ свідчить про "тенденцію до втрати контролю над армією з боку керівництва України".
Росія та Україна досягли угоди про припинення атак на енергетичні об'єкти на 30 днів за посередництва США. Кремль наполягає, що мораторій набув чинності з 18 березня, хоча того ж дня Росія завдала щонайменше вісім ударів по українських енергетичних обʼєктах.
У п'ятницю, 28 березня, Міноборони РФ опублікувало відео пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області, звинувативши в її обстрілі Україну. Центр протидії дезінформації заперечив, наголосивши, що це - справа рук росіян.
21 березня РФ вже звинувачувала Україну в ударах по "Суджі", але Генштаб це заперечив.
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