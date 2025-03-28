Росіяни знову обстріляли ГВС «Суджа» на Курщині

Російські окупанти обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на Курщині, звинувативши в цьому Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Міноборони країни-окупанта заявило, що близько 10:20 ЗСУ нібито вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" із РСЗВ "HIMARS", "внаслідок якого сталося сильне загоряння та енергооб'єкт фактично знищено".

Глава ЦПД Андрій Коваленко заявив: "росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч проти 21 березня пролунали вибухи на газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області.

В Генштабі ЗСУ заявили, що звинувачення Сил оборони з боку РФ в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" є безпідставними.



