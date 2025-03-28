Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни знову обстріляли ГВС «Суджа» на Курщині

 

Російські окупанти обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на Курщині, звинувативши в цьому Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Міноборони країни-окупанта заявило, що близько 10:20 ЗСУ нібито вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" із РСЗВ "HIMARS", "внаслідок якого сталося сильне загоряння та енергооб'єкт фактично знищено".


Глава ЦПД Андрій Коваленко заявив: "росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч проти 21 березня пролунали вибухи на газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області.

В Генштабі ЗСУ заявили, що звинувачення Сил оборони з боку РФ в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" є безпідставними.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4863
  0,0781
 0,19
EUR
 1
 44,7471
  0,0759
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1288  0,05 0,12 41,7485  0,04 0,11
EUR 44,4365  0,07 0,15 45,1762  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес