Фінансові новини
- |
- 28.03.25
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни знову обстріляли ГВС «Суджа» на Курщині
12:24 28.03.2025 |
Російські окупанти обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на Курщині, звинувативши в цьому Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Міноборони країни-окупанта заявило, що близько 10:20 ЗСУ нібито вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" із РСЗВ "HIMARS", "внаслідок якого сталося сильне загоряння та енергооб'єкт фактично знищено".
Глава ЦПД Андрій Коваленко заявив: "росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч проти 21 березня пролунали вибухи на газовимірювальній станції (ГТС) "Суджа" в Курській області.
В Генштабі ЗСУ заявили, що звинувачення Сил оборони з боку РФ в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" є безпідставними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін прокоментував нову угоду про надра зі США: Це робоча версія, ми формуємо свою позицію
|Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом
|У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»
|Путін пропонує «тимчасове управління під егідою ООН» для виборів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Росіяни знову обстріляли ГВС «Суджа» на Курщині
|Ворог обстріляв об'єкти «Нафтогазу», пошкоджено газовидобувні потужності
|Мелоні скептично ставиться до ідеї щодо «сил гарантування» для України
|EUobserver: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ, попри вимоги Путіна
|Кабмін прокоментував нову угоду про надра зі США: Це робоча версія, ми формуємо свою позицію
|Білий дім відповів Путіну: влада в Україні визначається її конституцією і народом
|У Зеленського різко відповіли на заяву Путіна про Україну: «Варто пити таблетки»
Бізнес
|Google повністю перенесе розробку Android у закритий режим
|SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
|Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині
|OpenAI додала в GPT-4o покращену генерацію зображень — тепер в ChatGPT за замовчанням
|Канада заморозила всі виплати знижок для автомобілів Tesla – Reuters
|Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян
|Microsoft представила Copilot з «глибоким мисленням» для досліджень і аналізу даних