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АНАЛІТИКА

Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині

 

Китайський автомобільний гігант інвестує 1 мільярд доларів у побудову завод з випуску електромобілів в Самсуні, що на чорноморському узбережжі Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Hürriyet.

"Завдяки цій інвестиції передбачається створення заводу з виробництва гібридних автомобілів з електричними та акумуляторними батареями з річною потужністю 150 тисяч транспортних засобів і науково-дослідного центру технологій стійкої мобільності", - повідомляє видання.

Підприємство, яке мають запустити у виробництво у 2026 році, забезпечить безпосередню зайнятість до 5 тисяч людей. Потужність підприємства з урахуванням і електромобілів та запчастин нового покоління складе 200 тисяч.
 

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