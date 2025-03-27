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Стів Джобс
SpaceX приховувала, що залучає інвестиції з Китаю через офшори
14:47 27.03.2025 |
SpaceX Ілона Маска дозволяє китайським інвесторам купувати частки компанії, якщо гроші проходять через офшорні зони, такі як Кайманові Острови.
Про це пише ProPublica.
Як доказ видання наводить показання у суді, де фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен і головний інвестор Ікбалджіт Келон підтвердили цей механізм.
"Основний механізм полягає в тому, що ці інвестори приходитимуть через проміжні організації, які вони або хтось інший створять", - пояснив Келон.
ProPublica зазначає, що хоча SpaceX уникала прямих інвестицій з Китаю через свою роль оборонного підрядника, компанія допускає їх через офшорні структури.
Експерти з національної безпеки США стурбовані, адже свідчення показують, що Ілон Маск має глибші зв'язки з Китаєм, ніж відомо публічно. Зокрема, його компанія SpaceX прагне приховати ці зв'язки від американських регуляторів.
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