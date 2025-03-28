Зеленський не підпише угоду про надра, якщо це загрожуватиме вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підпише угоду про доступ США до українських корисних копалин, якщо вона буде загрожувати вступу країни до Європейського Союзу. Про це він сказав під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня.

За його словами, Київ вже отримав від США новий варіант угоди про надра, однак певний час тому проєкт угоди отримала віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, й потрібен деякий час, щоб порівняти ці документи. "Я їй поставив запитання деякі. Вона сказала, що дуже складно коментувати, це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі хоче отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні": "Нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато, і я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона".

Зеленський розгляне угоду, коли в ній "не буде законодавчих загроз"

Водночас він запевнив, що не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати вступу України до ЄС. "Формат (угоди. - Ред.) змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. У нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло кому що належить. Далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс - до Європейського Союзу (...) Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати вступу України в ЄС, не може бути сприйнято", - сказав Зеленський.

Наостанок він додав, що розгляне угоду, коли в ній "не буде відповідних законодавчих загроз".

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи є ще якісь "червоні лінії", які зупинять його від підписання угоди, Зеленський відповів, що "базуватися ми будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили, там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини".

"Якщо підіймається там це питання, ми не будемо сприймати борги - це для мене зрозумілі речі, - додав президент України. - Якщо будуть матися на увазі якісь перспективи, нові пакети підтримки, і тоді США напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно нам ця команда нічого робити не буде, про це вони офіційно говорять".

Водночас він наголосив, що якщо угода про надра міститиме ті чи інші ризиковані речі, він має намір "комунікувати це без будь-яких секретів з нашим суспільством".