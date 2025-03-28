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АНАЛІТИКА

Кількість завантажень Signal різко зросла після витоку військових планів через груповий чат посадовців Трампа

09:28 28.03.2025 |

Новини IT

 

Популярність месенджера Signal різко зросла після неочікуваного скандалу, пов'язаного з посадовцями адміністрації Дональда Трампа, повідомляє TechCrunch.

У понеділок видання The Atlantic повідомило, що високопосадовці - зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр оборони Пітер Гегсет - використовували груповий чат у Signal для координації запланованого військового удару по силах Хуситів у Ємені. Внаслідок помилки до чату було випадково додано головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який отримав доступ до розмови та згодом оприлюднив її зміст.

Попри витік, сам застосунок Signal спрацював коректно - йдеться про людський фактор, а не про технічний збій. Проте інцидент викликав хвилю інтересу до Signal, відомого завдяки наскрізному шифруванню й захисту конфіденційності.

За даними аналітичної компанії Appfigures, у понеділок кількість завантажень Signal на iOS та Google Play зросла на 28% у світі порівняно із середнім показником за останні 30 днів. У США зростання склало 45%. Що цікаво, зростання популярності месенджера в Ємені, країні по території якої й завдавався удар, виявилося не сильно меншим - 42%. У єменському App Store додаток піднявся з 50-го на 9-те місце в категорії соціальних мереж лише за один день.

Signal наразі публічно не коментував ситуацію. Тим часом уряд США розпочав розслідування інциденту, в межах якого було розкрито деталі щодо часу атаки, типів озброєння та задіяних літаків у повідомленнях, що не мали потрапити у публічний простір.
За матеріалами: mezha.media
 

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